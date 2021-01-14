Kingston представила SSD со скоростью 7000 МБ/с

14 января 2021 г., 17:25

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На виртуальной выставке CES 2021 компания Kingston Digital анонсировала свои новые твердотельные накопители, начало продаж которых запланировано в текущем году.



Как отметил, представляя новинки, директор подразделения разработки твердотельных накопителей Kingston Луис Канеширо: «Сегодня, чтобы удерживать лидирующие позиции на рынке, производители должны удовлетворять потребности как можно более широкого круга клиентов. Именно поэтому стратегия развития линеек SSD-накопителей Kingston охватывает все клиентские сегменты — от потребителей до просьюмеров и центров обработки данных».



В частности, в 2021-м году продуктовый портфель Kingston Digital, Inc. пополнится первыми SSD NVMe Gen 4.0 и инновационным внешним SSD USB 3.2:



Представлена новая линейка высокоскоростных накопителей IV-го поколения SSD NVMe Gen 4.0 Ghost Tree, емкостью от 1 до 4 ТБ, ориентированная на создателей контента и опытных пользователей, нуждающихся в высоком уровне производительности систем. Благодаря максимальному использованию всех возможностей 8-канального контроллера PCIe Gen 4.0 x4, SSD линейки Ghost Tree способны обеспечить чтение и запись информации со скоростью до 7 000 МБ/с.



По заявлению компании в серии NV представлены потенциально лучшие на рынке твердотельные накопители NVMe Gen 3.0 x4 начального уровня, ёмкостью до 2 ТБ.



Инновационный внешний SSD-накопитель Kingston USB 3.2 Gen 2 x2, ёмкостью от 500 ГБ до 2 ТБ, оснащен интерфейсом USB Type-C. Новинка обеспечивает сверхбыструю передачу данных со скоростью до 2000 МБ/с и позиционируется как удобное дополнительное хранилище для фотографий, видео и других файлов.



Data Center 1500M - обновленная линейка популярных накопителей U.2 NVMe Kingston DC1000M. Устройства получили поддержку множественных пространств имен и дополнительную адаптацию для широкого спектра рабочих нагрузок с интенсивным использованием данных, включая облачные вычисления, веб-хостинг и виртуальные инфраструктуры.

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