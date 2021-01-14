«Укртелеком» обеспечивает интернет-подключением более чем 3,3 тыс. населенных пунктов

14 января 2021 г., 16:45

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По сообщению «Укртелекома», оператор предоставил информацию НКРСИ и Минцифры по количеству населенных пунктов, где пользуются его интернет-сервисами.

Согласно решению Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации «О предоставлении операторам, провайдерам телекоммуникаций запроса на получение информации», ОАО «Укртелеком» предоставил полный перечень населенных пунктов в разрезе технологий (xDSL, Wi-Fi, FTTx , xPON), где жители страны пользуются его интернет-подключениями. По состоянию на начало 2021 г интернетом от «Укртелекома» пользуются в 3322 населенных пунктах страны.

Количество населенных пунктов, где ОАО «Укртелеком» предоставляет услуги интернета, определено в соответствии с текущей версии классификатора объектов административно-территориального устройства Украины (ОКВЭД).

Ранее ОАО «Укртелеком» отчитывался только о населенных пунктах, где установлено его сетевое оборудование. Текущие данные дополнительно учитывают и населенные пункты с распределительной сетью.

Отмечается, что ОАО «Укртелеком» постоянно развивает свою волоконно-оптическую инфраструктуру. В течение 2020 года были построены рекордное количество оптических линий — почти 10 тыс. километров.

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