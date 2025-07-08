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Vega під'єднала до мережі xPON вже 115 базових станцій Vodafone

8 июля 2025 г., 14:35
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Національний телеком-оператор Vega, що входить до групи Vodafone Україна, підключив перші 115 базових станцій Vodafone до швидкісної волоконно-оптичної мережі xPON. У планах – системний перехід на xPON по всій країні.

xPON – це технологія, що вже зараз забезпечує швидкість до 1 ГБіт/с із можливістю масштабування до 10 ГБіт/с без заміни кабельної інфраструктури. Перехід базових станцій на оптичне з’єднання значно підвищує стабільність та швидкість мобільного зв’язку під час пікових навантажень, таких як стріми, відеодзвінки чи онлайн-ігри. Зменшення затримок і точніша синхронізація передачі даних дозволяє підключати усі сучасні стандарти мобільної мережі включно з 5G.

В містах з високою концентрацією користувачів – навантаження на мережу значно вище, і споживання мобільного трафіку постійно зростає. В таких місцях технічні майданчики з радіорелейного (РРЛ) на оптичне з'єднання модернізують першочергово, – бо йдеться не лише про якість, а й про стабільність зв’язку. Оптичне підключення також підвищує енергонезалежність мережі: менше активного обладнання – менше залежності від живлення.

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