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«Киевстар» запустил платформу для работы с данными «Открытый Телеком»

13 октября 2020 г., 14:35
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«Киевстар» запустил платформу для работы с данными «Открытый Телеком»

«Открытый Телеком» от «Киевстар» является платформой, которая дает доступ к API-продуктам и консолидированным статистическим данным оператора, а также необходимые элементы для их интеграции с бизнесом.

API от «Киевстар» позволяют использовать возможности оператора для разработки новых продуктов, создания приложений, автоматизации бизнес-процессов. С его помощью бизнес может быстро протестировать гипотезы относительно новых продуктов или процессов и улучшить существующие. Сейчас на платформе доступны первые четыре цифровые (API) продукта: программируемые SMS, Viber-рассылки, финансовый скоринг и проверка IMSI. Перечень доступных API будет постепенно расширяться, поскольку сейчас портал работает в режиме закрытой бета-версии.

«"Киевстар" становится продуктовой компанией и развивает соответствующую культуру внутри. Наша команда за один год выросла в три раза, до 150 человек, и предложила рынку новые продукты. "Открытый Телеком" является одним из них», – комментирует Михаил Нестор, директор по разработке продуктов компании «Киевстар».

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