Кибершантажисты запросили с Software AG более 20 млн долл. выкупа

13 октября 2020 г., 13:54

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Software AG, одна из крупнейших программных компаний в мире, продолжает бороться с последствиями атаки кибервымогателей, взломавших её внутреннюю сеть в субботу, 3 октября, и вынудивших её отключить все внутренние коммуникации.

Преступная группа, известная под именем Clop, зашифровала файлы этой компании, потребовав 23 миллиона долларов (19,5 млн евро) в обмен на ключ для расшифровки.

Это один из самых больших выкупов, когда-либо запрашиваемых при атаках ransomware, однако он вполне соответствует масштабам жертвы.

Software AG — вторая по величине компания в Германии, она имеет годовую выручку свыше 800 млн евро и обслуживает более 10 000 корпоративных клиентов в 70 странах. Наиболее известные из них, это Fujitsu, Telefonica, Vodafone, DHL и Airbus. Ассортимент продуктов компании включает ПО бизнес-инфраструктуры, такое как системы баз данных, фреймворки служебной шины предприятия (ESB), сервис-ориентированная архитектура (SOA) и системы управления бизнес-процессами (BPMS).

Спустя неделю, когда переговоры с хакерами зашли в тупик, Clop выложила снимки экрана с конфиденциальными данными Software AG (удостоверение сотрудника, служебную электронную переписку, финансовые документы и пр.) на «сайте утечек» в Даркнете.

Software AG публично объявила об этом инциденте в понедельник, когда сообщила, что столкнулась с проблемами во внутренней сети «из-за атаки вредоносного ПО». Ещё спустя два дня компания признала, что обнаружила доказательства кражи служебной информации.

После первоначальной неопределенности Software AG теперь заявляет, что данные клиентов не были скомпрометированы. В записке компании говорится, последствия кибератаки полностью не устранены. В частности, служба поддержки клиентов спустя неделю после первого инцидента всё ещё оставалась офлайн.

Пока нет никаких свидетельств того, что немецкая компания в чём-то уступила требованиям шантажистов.

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