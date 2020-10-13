Canon обновила широкоформатные принтеры ColorWave и PlotWave

13 октября 2020 г., 15:15

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Компания Canon представила обновленную серию широкоформатных принтеров ColorWave и PlotWave. Эти серии включают две модели ColorWave (3600, 3800) и пять моделей монохромных принтеров PlotWave (3000, 3500, 5000, 5500 и 7500).



Как отмечается, устройства разработаны для эффективной реализации проектов в любых организациях на всех этапах создания графики — от визуализации идеи и начала ее воплощения до непосредственной печати.



Принтеры ColorWave и PlotWave с дополнительными возможностями сканирования и послепечатной обработки — это комплексные решения, упрощающие автоматизированное производство широкоформатной продукции. Используя полностью совместимые стопоукладчики и фальцеватели, любой принтер из обновленных серий можно конфигурировать в соответствии с определенными требованиями и с легкостью получать готовые документы. Кроме того, теперь пользователи могут обновлять принтеры без замены оборудования для послепечатной обработки. Вместо этого можно просто модернизировать стопоукладчики и фальцеватели для получения комплексного, компактного и эффективного решения.



Все обновленные модели также совместимы со сканерами Scanner Express, которые устанавливаются в верхней части принтеров PlotWave для экспресс-печати, а также с самостоятельными промышленными сканерами Scanner Professional, интегрируемыми с одним или несколькими принтерами, для создания высококачественной продукции.



Принтеры этих серий представляют собой экологичные, компактные и эргономичные решения, подходящие для использования в любой среде — от крупных офисов до копировальных мастерских и производственных помещений. А бесшумная работа этих устройств позволяет полностью сосредоточиться на текущих задачах.





Устройства новой серии оснащены интегрированной системой SMARTshield, обеспечивающей безопасную передачу данных и реквизитов учетных записей пользователей при отправке файлов на принтер. К преимуществам этой системы относятся безопасное хранилище, защита данных от кражи и случайной утечки, ограниченный доступ к конфиденциальным файлам и функция предотвращения взлома, защищающая файлы от несанкционированного доступа. SMARTshield гарантирует безопасность данных для печати во время их передачи, хранения и авторизации.



Новый интуитивный интерфейс моделей ColorWave и PlotWave прост в использовании и не требует привлечения обученного оператора.



Встроенное ПО ClearConnect оптимизирует рабочий процесс как для выполнения простых ежедневных задач, так и для печати сложных наборов документов. Активные предупреждения и точный предварительный просмотр печати позволяют пользователю заранее вносить необходимые исправления и с легкостью отправлять данные на печать из любого места и с любого устройства.



Кроме того, контроллер POWERsync позволяет интегрировать любую модель серий ColorWave и PlotWave в локальную сеть с использованием технологии uniFLOW для безопасной печати и ведения отчетности.



Программа Publisher Select, предназначенная для экономии времени и ускорения процесса создания графики, входит в комплект ПО ClearConnect и позволяет не допускать ошибок при печати благодаря функции предпросмотра, работающей по принципу «печатаю то, что на экране». Эта программа поддерживает работу с двумя устройствами из линейки крупноформатных принтеров Canon, повышая тем самым производительность, и позволяет назначать специализированные шаблоны для самостоятельных задач или для печати отдельных файлов в сложном наборе документов.

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