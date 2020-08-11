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«Киевстар» удвоил мощности коммерческого ЦОДа и усилил систему безопасности

11 августа 2020 г., 16:45
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«Киевстар» удвоил мощности коммерческого ЦОДа и усилил систему безопасности

Компания «Киевстар» модернизировала коммерческий центр обработки данных, увеличив мощности более чем вдвое, усилив систему безопасности и обеспечив круглосуточную техническую поддержку.

«Спрос на размещение серверного оборудования на стороне оператора и на облачные решения у украинских компаний растет, – комментирует Константин Вечер, директор по развитию бизнеса на корпоративном рынке "Киевстар". – Для пользователей услуг дата-центров, особенно для банков и финансовых организаций, вопросы кибербезопасности критически важны. Поэтому для нас модернизация ЦОДа – это оправданная инвестиция и закономерный процесс эволюции и развития услуг для бизнеса».

Среди преимуществ услуги «Коммерческий дата-центр» от «Киевстар» отмечается пять основных:

 

  • Развитая инфраструктура: собственное здание в Киеве; наличие экранированных шкафов, которые соответствуют стандартам НБУ для финансовых организаций; доступ к сети «Киевстар» и облачному сервису Azure Stack with Kyivstar;
  • Гарантированное и бесперебойное энергоснабжение: собственная трансформаторная подстанция и дизель-генераторная станция;
  • Поддержание обязательных климатических условий: автоматическая система управления климатом, изоляция «холодных коридоров»;
  • Безопасность: в построении системы безопасности учтены требования по обеспечению уровня надежности Tier-III; автоматическая пожарная сигнализация и система пожаротушения, круглосуточная охрана и система видеонаблюдения, доступ к оборудованию под строгим наблюдением охранного персонала;
  • Техническая поддержка 24/7 и оперативный доступ к оборудованию по требованию заказчика.

 

Услугами коммерческого ЦОДа «Киевстар» пользуются компании малого, среднего и крупного бизнеса из таких отраслей, как финансы и банковский сектор, логистика, промышленность, сельское хозяйство, фармацевтические и ИТ-компании, здравоохранение, ритейл, энергетика.

Среди заказчиков услуг – в том числе компании, количество сотрудников которых не превышает 50 человек. Важным фактором является наличие у заказчика своей ИТ-инфраструктуры и специалистов.

Напомним, что теперь сервисы глобального Azure от Microsoft доступны из дата-центра «Киевстар». Партнерский продукт позволит компаниям оптимизировать свои корпоративные процессы и оставаться в правовом поле, то есть размещать и обрабатывать данные в пределах Украины.


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