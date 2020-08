Micro Focus расширяет интеллектуальные возможности UFT Family

11 августа 2020 г., 16:07

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в автоматизацию тестирования программного обеспечения приобретает первоочередное значение с увеличением скорости и частоты релизов ПО, широким распространением различных операционных сред и экспоненциальным ростом количества тестовых сценариев.



По информации «Elcore Украина», официального дистрибьютора Micro Focus в Украине, вендор объявил об основанных на технологиях ИИ усовершенствованиях интеллектуальных возможностей UFT Family. Это унифицированное семейство решений UFT для автоматизации функционального тестирования, включает в себя UFT One, UFT Developer и UFT Mobile – продукты, помогающие разработчикам создавать качественные приложения благодаря многоплатформенной автоматизации функциональных тестов с использованием возможностей ИИ.



«Последние два года мы постоянно дополняли наши существующие продукты функциями искусственного интеллекта. В июне прошлого года дебютировали новые возможности на основе ИИ, помогающие организациям преодолеть трудности мобильного тестирования. Этот анонс расширяет ту же поддержку веб-базированного тестирования, – заявил Раффи Маргалиот (Raffi Margaliot), старший вице-президент Micro Focus по управлению выпуском приложений. – Особенно важно, что это ориентированное на клиента новшество доступно для нашей обширной клиентской базы с интеллектуальными инструментами для ускорения внедрения ИИ в имеющиеся у них средства тестирования».



Благодаря автоматизация тестирования с помощью ИИ пользователи UFT Family могут:

• вместо многих сценариев, учитывающих любые возможные комбинации и транзакции, составлять всего один, который будет автоматически запускаться на многих платформах и браузерах;

• постоянно улучшать точность распознавания объектов, дополняя и уточняя тренировочные данные моделей ИИ с использованием краудсорсингового механизма обратной связи;

• с помощью инструментария AI Software Development Kit (SDK) и технологий обработки естественного языка (Natural Language Processing, NLP) легко и быстро писать тесты, даже не имея технической квалификации.



«Благодаря новым возможностям UFT One на базе ИИ мы смогли использовать единый набор многоплатформенных сценариев для iOS и Android и сократить расходы на обслуживание мобильных тестов примерно на 35%, – сообщает Крис Тримпер, архитектор корпоративной автоматизации обеспечения качества в фирме Independent Health Insurers. – Это также позволило нам наладить быструю обратную связь с проектными командами из сборок непрерывной интеграции и больше сосредоточиться на общем качестве нового мобильного приложения».



Независимая аналитическая фирма Forrester Research 18 июня назвала Micro Focus сильным игроком, поставив ей наивысшие оценки по критериям «видение продукта» и «дорожная карта инноваций». Согласно этому докладу, новое видение Micro Focus заключается в «проникновении всюду», используя обширный набор из инструментов UFT One, UFT Developer и UFT Mobile, усиленных возможностями ИИ и NLP.

