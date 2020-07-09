SUSE приобретает стартап, соперничающий с Red Hat в сегменте Kubernetes

9 июля 2020 г., 13:35

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Немецкая SUSE Group, выпускающая один из наиболее популярных в корпоративной среде дистрибутивов Linux, объявила в среду о покупке стартапа Rancher Labs из Купертино (штат Калифорния).

Стоимость сделки оценивается неофициальными источниками в 600-700 млн долл.

Rancher Labs разработала программную платформу, которая упрощает настройку и эксплуатацию контейнерных сред Kubernetes. Она распространяет свою платформу со свободной лицензией, а зарабатывает на контрактах поддержки и профессиональных услугах.

Программное обеспечение Rancher Labs напрямую конкурирует с платформой OpenShift компании Red Hat. Оно используется более чем 30 000 инженерными группами по всему миру, а в число платящих клиентов входят крупные бренды, такие как American Express.

SUSE, рассчитывающая удвоить свой доход к 2023 году — до миллиарда долларов, надеется, что новое приобретение поможет ей в достижении этой стратегической цели. Rancher Labs недавно сообщила, что за 2019 год ей удалось удвоить количество клиентов и увеличить продажи на 169%.

Распространение продуктов стартапа через всемирную партнерскую сеть SUSE откроет больше возможностей для получения прибыли. Кроме того, значительные инженерные ресурсы немецкой компании ускорят дальнейшее совершенствование Kubernetes-платформы Rancher Labs.

«Объединяя Rancher и SUSE, мы не только получаем огромные инженерные ресурсы для дальнейшего укрепления нашего лидирующего на рынке продукта, но также можем сохранить нашу уникальную бизнес-модель, с открытым на 100% кодом, — написал в блоге гендиректор Rancher Labs Шен Лян (Sheng Liang). — Это приобретение является отправной точкой для дальнейшего роста Rancher».

Завершить поглощение планируется в октябре 2020 г. Лян возглавит объединённую инженерную организацию SUSE после того, как сделка станет официальной.

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