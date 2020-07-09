TikTok выпускает платформу для рекламодателей, но сеть намерены запретить в США

9 июля 2020 г., 12:31

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Два дня назад госсекретарь Майк Помпео в интервью Fox News заявил, что Госдеп рассматривают возможность запрета на территории США использования китайского приложения.



По мнению многих экспертов TikTok аккумулирует достаточно много информации о пользователях — он знает их возраст, номер телефона, историю браузера, информацию о кредитных картах и тратах с них, приложение может обрабатывать и другие данные. Стоит отметить, что многие сервисы собирают такие данные, но основная проблема с TikTok в том, что эти данные уходят на сервера в Китае, где базируется компания ByteDance, разработчик приложения.



TikTok уже запретили в Индии из-за подозрений в сборе и передаче персональных данных властям Китая на фоне обострения отношений между двумя странами в последние дни.



Как сообщает Bloomberg, Дональд Трамп в очередной раз подключился к этой теме и подтвердил слова Помпео о том, что Вашингтон рассматривает возможность наложения запрета на использование TikTok в США.



В среду TikTok запустил новую платформу управления рекламными кампаниями, которая позволит работать с соцсетью небольшим и локальным компаниям.



Этот запуск ко всему прочему совпал с международной кампанией против ненавистнических высказываний и дезинформации, распространяющейся в соцсетях., В частности Facebook подвергся беспрецедентному бойкоту со стороны крупных рекламодателей.



Представители TikTok заявили, что стремятся защищать бренды от появления нежелательного контента, модерируя контент. Также отмечается, что сервис никогда не предоставлял пользовательские данные китайскому правительству и не будет этого делать, даже если поступят такие запросы.



TikTok намерен предоставить 100 млн долл. в качестве бесплатных бонусов для рекламодателей из сегмента малого и среднего бизнеса, поскольку именно они больше всего пострадали в период пандемии коронавируса.



Согласно данным Reuters, компания ByteDance за первый квартал заработала 5,6 млрд. долл., причем большая часть поступила от рекламы, проданной на китайской версии TikTok, которая называется Douyin.

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