Кіберзлочинці використовують для атак тематику закупівель БпЛА

18 июля 2024 г., 16:35

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Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, що діє при Держспецзв’язку, зафіксувала нові кібератаки проти українських оборонних підприємств з використанням тематики закупівель БпЛА.

Для своїх цілей хакери використовують декілька видів шкідливого програмного забезпечення і можуть представлятись працівниками державних органів для підвищення довіри.

Зловмисники надсилають електронний лист із вкладенням у вигляді ZIP-файлу, що містить PDF-документ з посиланням. Жертві пропонується перейти за посиланням, щоб нібито «завантажити відсутні шрифти».

При переході за посиланням на комп’ютер жертви завантажується файл «adobe_acrobat_fonts_pack.exe», що є насправді шкідливою програмою Glueegg, призначеною для дешифрування та запуску завантажувача Dropclue.

Dropclue здійснює завантаження та відкриття на комп’ютері двох файлів: файлу-приманки у форматі PDF, а також EXE-файлу «font-pack-pdf-windows-64-bit», який в кінцевому результаті забезпечує завантаження та встановлення легітимної програми для віддаленого управління Atera. В результаті, зловмисники отримують можливість несанкціонованого доступу до комп’ютера жертви.

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