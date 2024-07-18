Samsung придбає стартап Oxford Semantic, який займається АІ

18 июля 2024 г., 17:15

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Компанія Samsung Electronics офіціально повідомила, що має намір придбати Oxford Semantic Technologies, британський стартап, що спеціалізується на технологіях, які можуть бути використані для більш складних додатків штучного інтелекту.

Вартість угоди не розголошується.

Заснована у 2017 році трьома професорами Оксфордського університету - Яном Хорроксом (Ian Horrocks), Борисом Мотіком (Boris Motik) та Бернардо Куенка Грау (Bernardo Cuenca Grau) - Oxford Semantic Technologies розробляє передові технології у сфері представлення знань та семантичних міркувань. Завдяки своєму AI-орієнтованому движку RDFox компанія співпрацює з організаціями по всій Європі та Північній Америці, що працюють у фінансовому, виробничому секторах та електронній комерції.

Технологія графів знань зберігає інформацію у вигляді взаємопов'язаної мережі ідей і обробляє дані подібно до того, як люди здобувають, запам'ятовують, пригадують і міркують над знаннями. Інтегруючи та пов'язуючи дані, ця технологія покращує розуміння того, як люди використовують продукт чи послугу, а також дає змогу швидко знаходити інформацію та надавати рекомендації. Як така, вона вважається однією з ключових технологій для реалізації більш складних і персоналізованих рішень у сфері AI.

Технологія графів знань є складною для впровадження через складні обчислення, які використовуються в процесі перетворення динамічних і великих реальних даних у графи знань та їх використання. Однак Oxford Semantic Technologies розробила і успішно комерціалізувала технологію графів знань, яка оптимізує обробку даних і дозволяє здійснювати розширені міркування в хмарі і на пристрої.

Samsung Electronics співпрацює з Oxford Semantic Technologies над різними проектами з 2018 року і робила інвестиції через свій підрозділ Samsung Ventures.

Зазнчається, що завдяки цьому придбанню Samsung отримає в своє розпорядження передові базові механізми для персональних графів знань. Ці дозволить інтегрувати інформацію та контекст, розпорошені по різних сервісах і додатках, створюючи індивідуальний користувацький досвід, який стає все більш знайомим з уподобаннями користувачів та їх використанням.

Особливо підкреслюється, що у поєднанні з технологією штучного інтелекту на пристрої, як, наприклад, у смартфонах Samsung серії Galaxy S24, технологія персональних графів знань сприяє гіперперсоналізованому користувацькому досвіду, гарантуючи при цьому безпеку конфіденційних персональних даних на пристрої. Розробки Oxford Semantic будуть застосовуватися в усіх продуктах Samsung, включаючи не лише мобільні пристрої, але й телевізори та побутову техніку.

«Ми раді співпрацювати з Samsung, - зазначив Пітер Крокер, генеральний директор Oxford Semantic Technologies. - Інтегруючи досвід Samsung у сфері користувацького досвіду та даних з нашою передовою технологією графів знань та міркувань, ми надамо клієнтам Samsung ще більш досконалу персоналізацію. Крім того, розробка RDFox разом з Samsung і входження до складу великої групи забезпечить всіх наших клієнтів ще більш якісними продуктами, послугами та підтримкою».

«Оскільки глобальні споживачі усвідомлюють свою зростаючу потребу в більш персоналізованому досвіді роботи зі штучним інтелектом, придбання Oxford Semantic Technologies ще більше посилить сильні можливості Samsung в області інженерії знань, - наголосив Пол Кюнгвон Чун (Paul Kyungwhoon Cheun), голова дослідницького відділу Samsung і технічний директор компанії Samsung Electronics. - Це придбання є ще одним важливим кроком вперед, оскільки ми прагнемо надавати індивідуальні послуги зі штучного інтелекту, засновані на наших технологічних інноваціях».

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