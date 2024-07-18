Нова платформа мережевої видимості - Visibility Without Borders (VWB) 

18 июля 2024 г., 16:31

0

Tweet

Придбання компанією Palo Alto Networks SIEM-активів IBM QRadar SaaS знаменує собою поворотний момент у сфері інформаційної безпеки.



Palo Alto прагне перевести існуючих клієнтів QRadar SaaS на свою платформу розширеної безпеки та автоматизації (XSIAM) Cortex. Деякі аналітики вважають це значним кроком до розширеної безпеки та автоматизації (XDR). Однак цей крок може змусити компанії прийняти цілий портфель рішень з кібербезпеки замість того, щоб обирати найкращі у своєму класі.



Виклики для користувачів QRadar



Цей перехід створює невизначеність для користувачів QRadar. Хоча локальні розгортання продовжують отримувати підтримку, майбутнє SaaS-версії незрозуміле.



Користувачі QRadar, які базуються у хмарі, ймовірно, перейдуть на Cortex XSIAM, що є складним процесом, який потребує планування сумісності інфраструктури. Крім того, QRadar SaaS має певні обмеження:



Статичні правила та пропущені загрози: Залежність від статичних правил кореляції, навіть із доповненнями машинного навчання, ускладнює виявлення тонких поведінкових аномалій – ранніх ознак атак. Це може призвести до пропуску загроз та уповільнення часу реагування.



Перевантаження помилковими тривогами: QRadar відомий тим, що генерує велику кількість помилкових тривог, що перевантажує аналітиків з кібербезпеки та уповільнює розслідування.



Чому Exabeam - кращий вибір



У цьому мінливому середовищі Exabeam виступає як потужна альтернатива. Їхня хмарна платформа для роботи з безпекою адресує недоліки традиційних SIEM-рішень. Ось чому Exabeam перевершує QRadar та XSIAM у сфері SIEM та виявлення, розслідування та реагування на загрози (TDIR):



Розширені можливості UEBA: На відміну від обмеженої аналітики поведінки користувачів (UBA) QRadar, Exabeam пропонує передову аналітику поведінки користувачів та сутностей (UEBA). Це дозволяє Exabeam виявляти аномалії, які QRadar може пропустити, використовуючи машинне навчання для аналізу поведінки користувачів та сутностей, оцінюючи ризик для підозрілих подій.



Зменшення втоми від оповіщень: Exabeam використовує машинне навчання для значного скорочення помилкових тривог та пріоритезації критичних оповіщень, групуючи виявлення на основі тригерів правил та аномальної поведінки. Це дозволяє аналітикам зосередитися на справжніх загрозах.



Швидші розслідування завдяки автоматизації: Exabeam оптимізує робочі процеси з кібербезпеки за допомогою централізованих інструментів управління загрозами та автоматизації. Це усуває трудомісткі ручні розслідування, необхідні QRadar, що дає змогу аналітикам з кібербезпеки швидше реагувати на загрози.



Масштабована хмарна архітектура: Exabeam автоматично масштабується відповідно до зростаючих потреб у даних, усуваючи тягар управління локальною інфраструктурою, як QRadar. Це забезпечує швидше розгортання та покращену доступність.



Обмеження XSIAM



Незважаючи на те, що Cortex XSIAM позиціонується як SIEM нового покоління, він все ще залишається продуктом першого покоління з певними обмеженнями:



Незрілі можливості управління журналами та кореляції: Функціональні можливості XSIAM з управління журналами та кореляції все ще перебувають у стадії розробки. Це може призвести до проблем із завантаженням даних, нормалізацією та створенням точних оповіщень про безпеку.



Обмежена інтеграція з сторонніми інструментами: XSIAM в основному орієнтований на інтеграцію з продуктами Palo Alto, що може створювати проблеми для користувачів з різнорідними середовищами кібербезпеки. Це може призвести до операційних складнощів та зниження видимості загальної ситуації в сфері безпеки.



Exabeam: Перевірений досвід у сфері SIEM



Exabeam пропонує зрілу платформу для роботи з кібербезпекою на основі штучного інтелекту, яка має понад 10-річний досвід роботи. Визнаний Gartner лідером протягом п'яти років поспіль, Exabeam надає комплексне рішення для SIEM та TDIR, яке включає:



Передові можливості UEBA: Завдяки потужній аналітиці UEBA, Exabeam виявляє аномалії поведінки, які можуть пропустити інші SIEM-системи, забезпечуючи більш глибоке розуміння ризиків та кращу відповідь на кіберзагрози.



Зменшення кількості помилкових спрацьовувань: Використовуючи машинне навчання, Exabeam значно зменшує кількість помилкових спрацьовувань, дозволяючи аналітикам зосередитися на справжніх загрозах, що підвищує ефективність розслідувань.



Автоматизація для пришвидшення розслідувань: Завдяки автоматизації та централізованому управлінню загрозами, Exabeam оптимізує робочі процеси з кібербезпеки, скорочуючи час, необхідний для розслідувань та реагування на інциденти.



Масштабована хмарна архітектура: Exabeam легко масштабується відповідно до зростаючих потреб у даних, забезпечуючи гнучкість та економію коштів.



У мінливому середовищі кібербезпеки Exabeam виступає як краща альтернатива SIEM нового покоління, пропонуючи зрілі, надійні та інноваційні можливості, які перевершують QRadar та XSIAM. Завдяки передовій аналітиці UEBA, зменшенню кількості помилкових спрацьовувань, автоматизації та масштабованій хмарній архітектурі, Exabeam дає змогу організаціям значно покращити свою стійкість до кіберзагроз та підвищити загальну ефективність роботи з кібербезпекою.



Роль і місце Exabeam в портфелі рішень компанії NWU та на вітчизняному IT-ринку



Exabeam є світовим лідером у сфері кібербезпеки, який створив портфоліо продуктів New-Scale SIEM™ для вдосконалення операцій безпеки. Продукти Exabeam допомагають організаціям виявляти загрози, захищатися від кібератак і перемагати противників. Потужне поєднання хмарного керування журналами безпеки, поведінкової аналітики та досвіду автоматизованих розслідувань забезпечує безпрецедентну перевагу перед внутрішніми загрозами, національними державами та іншими кіберзлочинцями. Exabeam розуміє нормальну поведінку, попри те, що вона постійно змінюється, надаючи командам служби безпеки цілісне уявлення про інциденти для швидшого та більш повного реагування.



Саме тому Exabeam це безальтернативна обов’язкова складова SOC-тріади від світового лідера кібербезпеки на вітчизняному IT-ринку. Рішення представлене в портфелі компанії NWU, що є офіційним дистриб'ютором Exabeam на території України, завдяки чому у вас є можливість купити Exabeam в Україні або отримати змістовну консультацію щодо впровадження Exabeam у вашу систему безпеки.



Отримати більш детальну інформацію або замовити тестування Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Отримати більш детальну інформацію або замовити тестування [email protected]

Новостворені Сили Безпілотних Систем потребують 140 ноутбуків, триває збір