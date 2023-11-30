Intel можливо розмістить у TSMC замовлення на 14 млрд дол.

30 ноября 2023 г., 17:35

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За повідомленням тайванського напівпровідникового аналітика Ендрю Лу (Andrew Lu), опублікованим на платформі WeChat, у найближчі два роки Intel розмістить у компанії TSMC замовлення на суму 14 млрд дол.



У зазначену суму, зокрема, увійде замовлення Intel 3-нм чипів TSMC для процесора Lunar Lake на суму 4 млрд дол. у 2024 році, а у наступному очікуються замовлення на суму 10 млрд дол. Це, ймовірно, зробить Intel другим за величиною замовником 3-нм чипів TSMC у 2025 році, поступаючись Apple і випереджаючи AMD, ідеться у звіті.



Очікується, що процесори Intel Meteor Lake та Arrow Lake з'являться на ринку раніше, ніж процесор Lunar Lake у 2024 році. Ці три процесори на базі чіплета, як стверджується, будуть засновані на виробничих процесах Intel-4, Intel-18A та Intel-20A відповідно. Їх також називають показником агресивного прагнення Intel представити п'ять технологічних вузлів за чотири роки.



Однак Intel повідомила, що та Arrow Lake, і Lunar Lake будуть - або можуть - включати зовнішні кремнієві плитки. Неясно, чи є чітке розмежування між тим, які чіплети може виробляти Intel, і тим, що TSMC або інший контрактний виробник надасть для багатошарових компонентів. Також неясно, чи можуть деякі чіплети бути мультисорсинговими або спочатку поставлятися ззовні, перш ніж виробництво буде налагоджено Intel власними силами.



За заявою Лу, щойно Intel перейде на аутсорсинг TSMC, компанії буде складно повернутися назад. Він також очікує, що до кінця 2024 року TSMC випускатиме для Intel 15 тис. пластин на місяць на вузлі 3 нм, а у 2025 році перейде на 30 тис. пластин на місяць на вузлі 3-нм.

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