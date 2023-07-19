43% опитаних Viber українців ставали жертвою кібершахраїв

19 июля 2023 г., 14:35

Компанія Rakuten Viber, що розвиває однойменний месенджер, провела опитування серед українців з метою дізнатися який відсоток респондентів стикався з кібершахраями в інтернеті та чи вважають вони, що кількість зловмисників зросла за останній рік. В опитуванні в офіційному каналі «Viber Україна» взяли участь більш як 50 тис. користувачів.

Результати опитування показали, що 81% респондентів стикалися з кібершахраями в мережі: 43% ставали жертвами злочинців, ще 38% отримували підозрілі повідомлення або дзвінки, та не реагували на них. Лише 19% ніколи не зустрічалися з подібним в інтернеті.

Крім того, 85% респондентів впевнені, що інтернет-злочинців стало значно більше, лише 2% думають протилежне – що зловмисників у мережі менше, ніж було раніше. Ще 6% опитаних відповіли, що кількість кібершахраїв залишилась на тому ж рівні, а 7% відзначили, що не цікавляться цим питанням.

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