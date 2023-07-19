Світовий дохід публічних IaaS зріс на 30% у 2022 році, вперше перевищивши 100 млрд дол.

19 июля 2023 г., 12:35

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За даними Gartner, світовий ринок інфраструктури як послуги (IaaS) у минулому році зріс на 29,7%, досягнувши 120,3 млрд дол., порівняно з 92,8 млрд дол. у 2021 році.

Amazon зберіг позицію №1 на ринку IaaS у 2022 році, за ним йдуть Microsoft, Alibaba, Google та Huawei.

«Хмара перетворилася з технологічного рушія на драйвер бізнесу, - заявив Сід Наг (Sid Nag), віце-президент з аналітики Gartner. - IaaS стимулює зростання програмного забезпечення як послуги (SaaS) та платформи як послуги (PaaS), оскільки покупці продовжують додавати більше додатків у хмару та модернізувати існуючі».

«Зростання IaaS у 2022 році було сильнішим, ніж очікувалося, попри невелике уповільнення в четвертому кварталі, оскільки клієнти зосередилися на використанні своїх раніше виділених потужностей на повну потужність, - додав Наг. - Очікується, що це триватиме до середини цього року і є природним результатом зрілості ринку. Ми очікуємо прискорення у 2024 році, оскільки є ще багато можливостей для подальшого зростання».

У 2022 році на п’ять найбільших постачальників IaaS припадало понад 80% ринку. Amazon продовжував лідирувати на світовому ринку IaaS з виторгом 48,1 млрд дол. і часткою ринку 40%.

Microsoft посіла друге місце з часткою 21,5%, досягнувши торік понад 25 млрд дол. доходу від надання публічних хмарних послуг IaaS. Стратегія Microsoft «програмне забезпечення в першу чергу» продовжувала підтримувати зростання IaaS, оскільки клієнти потребували більше хмарних потужностей для підтримки автоматизації, розширеної аналітики та можливостей цифрових робочих місць.

Alibaba Group знову посіла третє місце з часткою ринку 7,7%, хоча і зі скромним зростанням на 2,4% в річному обчисленні. Alibaba продовжувала лідирувати на ринку IaaS в Китаї, її обмежений потенціал для розширення на світових ринках сповільнив зростання, що стало причиною нещодавнього рішення про виділення бізнесу Alibaba Cloud в окрему компанію.

Google продемонстрував найвищі темпи зростання серед п’яти найбільших постачальників IaaS, збільшившись на 41% у 2022 році і досягнувши понад 9 млрд дол. доходу. Збільшення інвестицій Google у суверенну хмару та розширення партнерських програм з продажу та маркетингу допомогли розширити клієнтську базу та отримати додатковий дохід від IaaS.

Замикає п’ятірку найбільших постачальників IaaS компанія Huawei з часткою ринку 4,4% та доходом у 5,2 млрд дол. торік. З моменту переорієнтації у 2020 році на хмарні технології компанія Huawei постійно збільшує свої доходи від IaaS в Китаї та на ринках, що розвиваються.

«Генеративний АІ буде продовжувати рухати ринок хмарних технологій вперед, особливо в міру того, як гіперскейлери прагнуть підтримувати пропозиції, що виходять за рамки існуючих, демократизованих рішень генеративного АІ, - наголосив Наг. -У міру того, як підприємства інтегрують ці рішення в свій технологічний портфель, з’являтимуться нові ринки і можливості для хмарних гіперскейлерів, пов’язані з суверенітетом, етикою, конфіденційністю і стійкістю».

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