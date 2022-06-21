Карткова платіжна інфраструктура в умовах війни працює стабільно

21 июня 2022 г., 15:15

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За оцінкою «Національного банку», у квітні в Україні та за її межами з використанням платіжних карток було здійснено близько 550 млн операцій на суму 450 млрд грн. Якщо порівняти з довоєнним січнем, кількість операцій зменшилася на 15%, водночас їх сума зросла на 2%.

Зокрема, в Україні протягом квітня з використанням платіжних карток було здійснено понад 505 млн операцій на суму близько 375 млрд грн. Це менше на 20% за кількістю та 10% за сумою проти січня. Таке скорочення в умовах війни не є значним та свідчить, що українська фінансова система продовжує стабільно функціонувати, а громадяни мають можливість забезпечувати свої фінансові потреби.

Також можна констатувати, що українці віддавали перевагу безготівковим операціям із платіжними картками, які є безпечнішими в умовах воєнного стану.

Так, у квітні частка безготівкових операцій із використанням платіжних карток у межах України за сумою становила 71% (у січні цей показник становив 62%). Водночас частка за кількістю залишилася майже незмінною – 90% (за січень – 91%). Тобто 9 із 10 операцій із картками були безготівковими.

За кордоном у квітні цього року українці з використанням платіжних карток українських банків витратили приблизно 75 млрд грн, переважна більшість цих коштів – це оплата товарів у POS-терміналах торговельної мережі та отримання готівки в банкоматах вимушеними українськими переселенцями.

Між тим, війна негативно вплинула на стан платіжної інфраструктури для приймання платіжних карток. За оцінкою НБУ, кількість активних платіжних терміналів у торговельній та сервісній мережах станом на 1 травня у порівнянні з початком року зменшилася на третину, а кількість банкоматів – на 20%. Це пов’язано з тим, що значна кількість таких платіжних пристроїв розташована в місцях, де ведуться активні бойові дії або на територіях, які тимчасово не контролюються українською владою. Також не всі торговельні підприємства відновили роботу на територіях, які були звільнені від окупантів.

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