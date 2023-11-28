Вже понад 90% розрахунків платіжними картами в торгівлі здійснюється безконтактно

28 ноября 2023 г., 17:55

0

Tweet

За даними НБУ, загальна кількість операцій (безготівкових та з отримання готівки) з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, в Україні та за її межами у III кварталі 2023 року становила 1972,5 млн шт., а їхня сума – 1407,1 млрд грн. З них безготівковими були 1844,6 млн операцій на загальну суму 890,8 млрд грн. Таким чином частка безготівкових операцій за сумою склала 63,3% від загальної суми операцій із платіжними картками, а за кількістю досягла 93,5% (за II квартал 2023 року – 62,1% та 92,8% відповідно).

Найбільше здійснених операцій з використанням карток за кількістю та за сумою припало на розрахунки в торговельній мережі (73,6% та 47,0% відповідно) – здійснено 1358,1 млн операцій на суму 419,2 млрд грн. Перекази з картки на картку становили майже третину за сумою (31,3%) та десятину за кількістю (8,1%) усіх безготівкових операцій. Оплата товарів і послуг в інтернеті – 14,5% за сумою та 13,9% за кількістю. При цьому середня сума однієї операції становила: в торговельній мережі – 309 грн; з переказу з картки на картку – 1854 грн; з оплати товарів та послуг у мережі Інтернет – 504 грн.

Кількість активних POS-терміналів у торговельній та сервісній мережі у вересні порівняно з січнем зросла на 17,1% (до 419,5 тис. шт.), а кількість пунктів продажу та надання послуг, які приймають платіжні картки, – на 35% (до 428,3 тис. шт.).

Банкоматна мережа поступово відновлюється – кількості банкоматів з початку року збільшилась на 1,3% (до 15,8 тис. шт.).

За підсумками вересня загальна кількість емітованих платіжних карток в Україні досягла 112,4 млн шт. Це на 3% більше порівняно з січнем цього року.

Кількість безконтактних платіжних карток за підсумками вересня збільшилася на 12% порівняно з січнем. Загалом більше половини (58%) активних платіжних карток у вересні – це безконтактні картки.

Також популярними серед українців є токенізовані платіжні картки, кількість яких з початку року зросла на 32% (до 11,3 млн шт.). Серед усіх активних платіжних карток їх частка становить 23% (у січні 2023 року – 19%). Тобто токенізованою є майже кожна четверта активна платіжна картка.

Як наслідок, менше десятої частини операцій (9,1% за сумою та 8,0% за кількістю) у III кварталі цього року здійснювалося в торговельній та сервісній мережах з фізичним зчитуванням даних із носія платіжної картки.

Решта операцій були безконтактними (з використанням безконтактної платіжної картки або за допомогою смартфонів та інших гаджетів). Їхня сума у IІI кварталі становила 381,1 млрд грн.

Digital Twin для мережевої інфраструктури: технологія завтрашнього дня, що доступна вже сьогодні

0

Tweet