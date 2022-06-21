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Збій у роботі Cloudflare спричинив проблеми з доступом до ряду онлайн-ресурсів

21 июня 2022 г., 14:25
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У вівторок вранці Cloudflare, одна з найбільших мереж доставляння контенту (CDN), зіткнулася з технічними проблемами, що спричинили масові збої та складнощі з доступом до роботи різних онлайн-сервісів, додатків та платформ (Discord, NordVPN, Feedly, Shopify, League of Legends тощо). Компанія налічує мільйони клієнтів у всьому світі, включаючи великих корпоративних замовників.

У повідомленні о 7:43 служба підтримки Cloudflare заявила, що розслідує проблеми з послугами та/або мережею. Також було відключено API. Компанія попередила, що користувачі можуть зіткнутися з помилками або тайм-аутами під час доступу до мережі або сервісів Cloudflare.

Приблизно через пів години в наступному оновленні Cloudflare повідомила, що проблема виявлена і йдуть роботи з відновлення. Крім того, компанія заявила, що інцидент вплинув на підключення до мережі Cloudflare у багатьох регіонах.

О 8:20 Cloudflare повідомила, що виправлення було випущено, і спеціалісти спостерігають за результатами. Обслуговування вебсайтів та онлайн-платформ, відключених через проблему в мережі Cloudflare, було частково відновлено.

Нарешті о 9:13 на сторінці Cloudflare з'явився статус, що всі сервіси працюють.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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