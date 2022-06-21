Micron випускає першу в світі карту microSD на 1,5 ТБ

21 июня 2022 г., 16:15

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На виставці Embedded World компанія Micron Technology оголосила про розширення свого портфоліо вбудованих продуктів та партнерство з екосистемами.



Компанія запропонувала клієнтам карту microSD i400 з найбільшою місткістю у світі - 1,5 ТБ.



Як наголошує виробник, ця карта у першу чергу розроблена для відеобезпеки промислового рівня.



Уперши у світі карта зроблена на базі чипів з 176-шаровим 3D NAND.



З огляду на зростальний попит на відеобезпеку в режимі реального часу, ринок VSaaS оцінюється в 83 мільярди доларів до 2030 року. Всім камерам потрібно сховище, здатне обробляти дані з багатим медіа. Як карта microSD з найбільшою місткістю у світі, Micron i400 підходить для зберігання відео на периферії та гібридного розгортання VSaaS.



Значна місткість карти на 1,5 ТБ дозволяє зберігати до чотирьох місяців відеозаписів локально, що спрощує користувачам оптимізування даних, які зберігаються в хмарі. Висока місткість усуває необхідність постійного завантаження даних у хмару для первинного сховища, процесу, який поглинає пропускну здатність мережі та експлуатаційні витрати. Використання основного сховища на периферії дозволяє здійснювати аналітику штучного інтелекту в реальному часі та швидше приймати рішення за допомогою розумних камер. Ця швидкість особливо важлива для важливих рішень правоохоронних органів, охорони здоров’я чи безпеки.



«Промислове сховище Micron є ключем до захисту наших клієнтів і громад, від шкіл до великих підприємств, відповідаючи найвимогливішим вимогам щодо збереження відео та безпеки», - сказав Радж Місра (Raj Misra), віцепрезидент з розробки апаратного забезпечення Verkada, яка захищає понад 12 тис. організацій, у тому числі 43 зі списку Fortune 500. - «Рішення Micron i400 забезпечить додатковий спокій, забезпечуючи більший обсяг пам’яті відео на периферії та швидшу аналітику штучного інтелекту у камері, що важливо в кризових ситуаціях, коли час реагування має першорядне значення».

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист