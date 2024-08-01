Експорт IT-послуг за перше півріччя знизився ще на 5%

1 августа 2024 г., 15:35

У червні обсяг IT-експорту зменшився на 8,6% відносно травня і становив 512 млн дол., за даними Національного банку України. Крім того, ці показники на 10,6% менші у порівнянні з червнем 2023 року.

У другому кварталі поточного року IT-виручка зменшилася на 5%, порівняно з аналогічним періодом минулого року, і становила 1,617 млрд дол. Це на 1,6% більше, ніж у першому кварталі.

Сукупна експортна виручка ІТ-послуг у першому півріччі 2024 року становила майже 3,2 млрд дол. Це на 5,3% менше ніж за аналогічний період 2023. Частка комп’ютерних послуг в структурі експорту всіх послуг України за перші 6 місяців року склала 37,9%.

Загальний експорт усіх послуг України у першому півріччі склав 8,5 млрд дол. Що на 6,2% більше ніж в аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, що у 2023 році експортна виручка IT-послуг зменшилася вперше за роки незалежності, на 8,5% відносно 2022 року.

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