Майже 94% операцій з платіжними картками за підсумками 2023 року були безготівковими

6 марта 2024 г., 15:39

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Кількість операцій з використанням платіжних карток, емітованих українськими банками та фінансовими установами, за 2023 рік становила 7912,5 млн, а їхня загальна сума – 6140,8 млрд грн, за даними «Національного банку».

З них в Україні здійснено 91,9% від кількості та 90,4% від суми всіх операцій з картками. За межами України частка операцій з платіжними картками, емітованими українськими емітентами, становила 8,1% від кількості та 9,6% від суми всіх операцій з картками. За довоєнний 2021 рік частка операцій за кордоном була на рівні 3,8% від кількості та 3,7% від суми. Таке збільшення частки операцій з платіжними картками за кордоном зумовлене значною кількістю українців, які через війну вимушено залишили Україну (за даними ООН, за кордоном перебуває майже 6,5 млн українських переселенців).

Загалом в Україні та за кордоном здійснено 7397,2 млн безготівкових операцій на суму 3980,0 млрд грн.

Тобто частка безготівкових операцій із використанням платіжних карток за сумою торік досягла 65% у загальній сумі операцій із платіжними картками. За довоєнний 2021 рік цей показник становив 61%. Частка безготівкових операцій за кількістю – 93,5% (за 2021 рік – 90,1%).

Аналіз розподілу безготівкових операцій в Україні за їхніми видами свідчить, що у 2023 році, як і раніше, найбільше операцій із використанням платіжних карток припадало: за кількістю – на розрахунки в торговельній мережі – майже 70% (майже 5,0 млрд операцій). Їхня сума становила 40,4% від усіх безготівкових операцій; за сумою – на перекази з картки на картку – 37,1% (або 1 478,6 млрд грн). Їхня кількість перебувала на рівні 10,1% від усіх безготівкових операцій.

Оплата товарів і послуг в інтернеті у 2023 році становила 18% за кількістю та 16% за сумою від усіх безготівкових операцій із платіжними картками. Це 646,5 млрд грн.

Середня сума однієї операції в Україні у 2023 році: у торговельній мережі – 325 грн (у довоєнному 2021 році – 238 грн); із переказу з картки на картку – 1972 грн (1512 грн); з оплати товарів та послуг у мережі Інтернет – 490 грн (395 грн).

За 2023 рік кількість платіжних терміналів у торговельній та сервісній мережах порівняно з 2022 роком збільшилася на чверть (25,1%) – до 449,5 тис. (із них 445,9 тис. шт. (99,2%) – безконтактні термінали). Це перевищує кількість платіжних терміналів на кінець довоєнного 2021 року на 5,4%. Тобто термінальна мережа в Україні за кількістю повністю відновилася від втрат першого року повномасштабного вторгнення.

Минулого року майже на 2% зросла і кількість наявних банкоматів – до 15,8 тис. Водночас це на 14,4% менше, ніж на кінець довоєнного 2021 року, що зумовлено тимчасовою окупацією деяких територій України.

Також торік збільшилася і загальна кількість платіжних карток, емітованих українськими банками та фінансовими установами. Станом на 01.01.2024 вона досягла 115,1 млн. Це на 5% більше порівняно з підсумками 2022 року.

Упродовж 2023 року тривала тенденція минулих років щодо зростання кількості безконтактних активних платіжних карток. Їх кількість у грудні 2023 року збільшилася на 17,1% порівняно з груднем 2022 року – до 30,6 млн карток. Загалом більша частина (58,7%) активних платіжних карток – безконтактні.

Також зберігають свою популярність і токенізовані платіжні картки (NFC-технологія). Так, у грудні 2023 року порівняно з груднем 2022 року їх кількість збільшилася на 57% – до 12,4 млн. Тобто токенізованою є приблизно кожна четверта активна платіжна картка (на кінець довоєнного 2021 року – лише кожна шоста).

У результаті близько 90% від кількості та суми безготівкових операцій у торговельній мережі у 2023 році здійснювалися з використанням безконтактної технології оплати та NFC-технології.

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