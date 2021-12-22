JPL Telecom представляет беспроводную DECT-гарнитуру с поддержкой Bluetooth и USB

22 декабря 2021 г., 15:15

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Компания JPL Telecom представила беспроводную DECT-гарнитуру JPL-Explore.



Как отмечается, новинка оснащена специальным программным обеспечением для быстрого и бесперебойного соединения и обеспечения высокого качества звука. Удлиненная штанга микрофона улучшает технологию шумоподавления Surround Shield. JPL-Explore совместима со всеми известными софтфонами.



Также отмечается, что в легкой 80-граммовой гарнитуре JPL-Explore используется запатентованная модульная система, которая дает возможность использовать устройство в нескольких видах. Пользователи могут улучшить настольный телефон за счет Bluetooth или USB-соединения, а также переключиться с одного динамика на два.



«Сейчас самое подходящее время для анонса нашей новинки, потому что мы видим нехватку DECT-устройств на рынке. Мы понимаем, что технология DECT является более безопасной альтернативой Bluetooth, которая отличается устойчивостью к помехам, безопасностью и дальностью приема сигнала. JPL-Explore использует стандарт DECT A, предназначенный для защиты от прослушивания», отметил Джеймс Кларк (James Clarke), основатель и генеральный директор JPL Telecom.



Максимальное покрытие JPL-Explore - 100 м. Заряда аккумулятора хватает на шесть-семь часов широкополосного звука, в режиме ожидания - около 50 часов, зарядка происходит в течение 60-90 минут.



«Благодаря использованию модульной конструкции если какая-либо часть гарнитуры ломается по истечении двухлетнего гарантийного срока, пользователю нужно заменить только поврежденную деталь, а не все устройство. Такой подход JPL Telecom является частью политики нашей компании в области бережного отношения к экологии. Это помогает сократить количество выбрасываемых устройств, увеличить срок службы гарнитур и снизить стоимость владения», резюмировал представление новинки Джеймс Кларк.

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