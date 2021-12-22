Как прошел No-Code Day от Terrasoft — погружение в no-code технологии, готовые решения для бизнеса! 

22 декабря 2021 г., 15:00

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Участники мероприятия познакомились с трендами развития технологий no-code, ключевыми новинками low-code/no-code платформы и продуктов Creatio, а также подходами, инструментами и отраслевыми решениями для быстрой автоматизации бизнеса.

25 ноября состоялся No-Code Day — большая онлайн-встреча для бизнес- и IT-лидеров, посвященная тенденциям развития рынка no - code , технологическим новинкам и готовым решениям для бизнеса. Организатором мероприятия выступила компания Terrasoft . В рамках встречи спикеры рассказали о стратегиях цифровой трансформации компаний, представили ключевые новинки low - code / no - code платформы и продуктов Creatio , а также уделили внимание подходами, инструментами и отраслевыми решениями для быстрой автоматизации процессов.

Смотрите видеозаписи выступлений>>

KEYNOTE -СЕССИЯ

Мероприятие открыла Катерина Костерева, CEO Terrasoft . Выступление было посвящено вызовам новой реальности и инструментам, которые помогают организациям их преодолеть.

Катерина отметила, что сегодня покупатели преданы тем, кто может обеспечить идеальный клиентский опыт. Но он невозможен без цифровых процессов — именно они синхронизируют работу разных команд, помогая быстро принимать решения, мгновенно получать доступ к информации и обмениваться ею, а также вовлекать всех участников для обсуждения результата. «Глубокая цифровизация процессов — это будущее всех отраслей», — уверена Катерина.

Основной темой выступления стали no-code технологии и возможности, которые они открывают организациям в условиях дефицита IT -специалистов и стремительных изменений бизнес-среды.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ КЛЮЧЕВЫХ НОВИНОК CREATIO

В рамках No - Code Day лидеры R & D Terrasoft рассказали о векторе развития low - code / no - code технологий и их влиянии на будущее корпоративного ПО. Эксперты вживую показали самые интересные новинки в платформе и продуктах Creatio , а также приоткрыли завесу масштабного зимнего обновления платформы , которое предоставит компаниям еще больше возможностей для ускорения процессов и быстрой трансформации с учетом актуальных потребностей организаций.

MARKETPLACE -МИКС

Самый динамичный формат мероприятия — MARKETPLACE -МИКС — объединил презентацию семи востребованных продуктов с онлайн-площадки Creatio Marketplace . Партнеры Terrasoft представили собственные готовые решения для автоматизации различных бизнес-процессов — от коммуникации с клиентами до оптимизации задач HR и построения эффективной программы лояльности.

МАСТЕР-КЛАССЫ ПРОДУКТОВЫХ ЛИДЕРОВ TERRASOFT

Блок мастер-классов от экспертов Terrasoft позволил участникам мероприятия глубоко погрузиться в возможности low-code/no-code технологий и узнать, как сегодня создавать идеальные ІТ-решения для бизнеса.

Спикеры продемонстрировали, как организовать работу команды, управлять каждым этапом создания нового приложения, обеспечить работу высоконагруженных распределенных систем, а также рассказали, какие подходы и инструменты использовать для автоматизации процессов — от регламентации действий пользователей до интеграции с внешними системами.

Видеозаписи выступлений уже доступны на странице мероприятия — знакомьтесь и используйте полученные знания для достижения ваших целей.

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