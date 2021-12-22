«Укртелеком» за рік під'єднав до оптичного інтернету майже 500 нових населених пунктів

22 декабря 2021 г., 15:55

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За заявою «Укртелекому», у цьому році оператор побудував нові волоконно-оптичні мережі у майже півтисячі населених пунктах, а загалом розширив оптичну інфраструктуру для підключення до інтернету у 1200 містах і селах.



У січні-грудні 2021 року АТ «Укртелеком» проклав близько 12 тисяч кілометрів оптичних ліній, забезпечивши найбільшу в історії компанії швидкість будівництва та підключень до оптичного інтернету. Розвиток національної оптичної телеком-інфраструктури відбувається як шляхом розбудови мереж у нових населених пунктах, так і шляхом заміни мідної мережі оптичною.



«Стратегія розвитку інтернету “Укртелекому” базується на поєднанні підключення до сучасних послуг населення, бізнес-клієнтів та об’єктів соціальної інфраструктури. Використовуючи нову та наявну оптичну мережу, ми забезпечили підключення до інтернету 3700 соціальних об’єктів. Наш оптичний інтернет вперше прийшов до півтисячі населених пунктів, де можливість підключення до гігабітової мережі отримали понад 1,7 мільйона українців», – зазначає директор з розвитку бізнес-сегменту АТ «Укртелеком» Микола Давиденко.



Населені пункти, в яких оператор розбудовує волоконно-оптичні мережі, отримують можливість доступу до інтернету на швидкості до 1 Гбіт/с, що, своєю чергою, дозволяє використовувати увесь потенціал цифрових сервісів у державному та приватному секторах. Водночас для населення стають доступними послуги на базі ІР-технології, зокрема Інтерактивне телебачення в HD та 4К якості, відеоконференції та інтернет-телефонія.

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