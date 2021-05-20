JPL Telecom представила две "минималистические" веб-камеры Full HD

20 мая 2021 г., 16:05

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JPL Telecom, производитель устройств связи для контактных центров, офисов и дистанционной работы, представила две новинки: веб-камеры JPL Vision + и JPL Vision Mini.



Как отмечается, устройства для коммуникаций по видеосвязи JPL Telecom легко подключаются к любым программным платформам видеоконференцсвязи, таким как Teams, Skype, Zoom и другим, так как не нуждаются в программном обеспечении. Новая реальность корпоративного мира подтолкнула JPL Telecom к разработке портативных устройств для дистанционной и гибридной работы.

«Исследования показывают, что сотрудники, скорее всего, не вернутся в офисы совсем или их работа будет носить гибкий характер. Раньше мы и представить такое не могли. При этом веб-камеры останутся одним из важных элементов коммуникационного оборудования, визуальный контакт остается важной необходимостью — говорит Джеймс Кларк (James Clarke), основатель и генеральный директор JPL Telecom. — Когда дело доходит до контактных центров с несколькими операторами, работающими из дома, супервизоры должны иметь возможность наблюдать за рабочей средой сотрудников — вот тут-то и пригодится поворотный механизм крепления. Благодаря ему камеру можно, к примеру, опустить вниз и показать рабочий стол».



JPL Vision + — это веб-камера с USB-подключением с двумя встроенными стереомикрофонами и объективом Full HD. JPL Vision + оснащена шарнирным кронштейном, который можно использовать в трех вариантах: для настольного крепления, крепления на мониторе или в виде штатива. Именно поэтому камеру можно разместить таким образом, чтобы смотреть на нее с большого расстояния, например, в конференц-комнате. В процессе подключения не требуется установка программного обеспечения. Световой индикатор, который размещен около объектива, показывает когда камера включена. А защитная крышка объектива сможет помочь обеспечить конфиденциальность. Широкий угол обзора в 96 градусов, автоматические шумоподавление и эхоподавление сделают онлайн-встречи еще более продуктивными. Размеры камеры: 127,7 х 55,3 х 50 мм.



JPL Vision Mini схожа по характеристикам на веб-камеру JPL Vision +, но имеет более компактную легкую конструкцию, которая позволяет использовать ее практически в любом месте: дома, в кафе или в дороге. Размеры камеры составляют 72 x 33 x 31.7 мм. Она является идеальным решением как для частного, так и для корпоративного использования. Соединение по USB-A и подключение Plug&Play позволят организовать рабочий процесс максимально комфортно.



«Если у компании сотни или тысячи сотрудников, использующих видеоустройства для коммуникаций, то использование веб-сайта, который находится вне вашего контроля для загрузки программного обеспечения, которое тоже находится вне вашего контроля, чрезвычайно пугает. Часто процессы инсталляции и настройки ПО отвлекают сотрудников, заставляют их нервничать, вызывают дополнительную нагрузку, могут способствовать махинациям киберпреступников. Если умножить это на большое количество людей, то время простоя, а возможно и потерь для компании, будет значительным. Именно в таких случаях отличным решением будут устройства с минимальным количеством программного обеспечения. И как раз поэтому новые веб-камеры JPL Telecom могут заинтересовать пользователей», — добавляет Дмитрий Архипов, директор по продажам JPL Telecom в странах СНГ.

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