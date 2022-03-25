Незалежні ІТ-фахівці зможуть легально тестувати державні інформаційні системи на наявність вразливостей

25 марта 2022 г., 13:15

0

Tweet

Верховна Рада України проголосувала за внесення змін до статей 361 та 361-1 Кримінального кодексу України, що дасть можливість залучити зовнішніх фахівців до пошуку помилок і вразливостей програмних продуктів, інформаційно-комунікаційних систем тощо та оперативно усувати всі недоліки та прогалини у безпеці. Держспецзв'язку розробила законопроєкт на виконання рішення Ради національної безпеки й оборони щодо покращення стану кібербезпеки держави та запобігання інцидентам, подібним тому, який трапився 14 січня цього року.

Завдяки ухваленим змінам втручання в роботу інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж не вважатиметься несанкціонованим, якщо таке втручання вчинено відповідно до порядку пошуку та виявлення потенційних вразливостей таких систем чи мереж.

Уже найближчим часом Держспецзв’язку розробить відповідний порядок та запустить систему національних баг-баунті. ІТ-спільнота зможе легально тестувати державні інформаційні системи на наявність вразливостей, а держава отримає інструмент для значного підвищення ступеня захисту таких систем.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист