JEDEC публікує стандарт графічної пам'яті GDDR7

6 марта 2024 г., 17:35

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Орган стандартизації JEDEC Solid State Technology Association повідомив про публікацію стандарту JESD239 Graphics Double Data Rate (GDDR7) SGRAM, який доступний для безоплатного завантаження з сайту JEDEC. Стандарт JESD239 GDDR7 забезпечує вдвічі більшу пропускну здатність порівняно з GDDR6, досягаючи 192 ГБ/с на пристрій, і покликаний задовольнити наростальний попит на більшу пропускну здатність пам'яті в графіці, іграх, обчисленнях, мережевих додатках і додатках штучного інтелекту.



JESD239 GDDR7 - це перший стандарт JEDEC DRAM, що використовує інтерфейс амплітудно-імпульсної модуляції (PAM) для високочастотних операцій. Інтерфейс PAM3 покращує співвідношення сигнал/шум (SNR) для високочастотних операцій і підвищує енергоефективність. Завдяки використанню 3 рівнів (+1, 0, -1) для передавання 3 бітів за 2 цикли, як порівняти з традиційним інтерфейсом NRZ (без повернення до нуля), що передає 2 біти за 2 цикли, PAM3 забезпечує вищу швидкість передавання даних за цикл, що призводить до поліпшення продуктивності.



Додаткові розширені можливості включають:



Ядро незалежних шаблонів навчання LFSR (зсувний регістр з лінійним зворотним зв'язком) з маскуванням і лічильниками помилок для підвищення точності навчання при скороченні часу навчання.



Подвоєна кількість незалежних каналів - з 2 в GDDR6 до 4 в GDDR7.



Підтримка щільності від 16 Гбіт до 32 Гбіт, включно з підтримкою 2-канального режиму для подвоєння місткості системи.



Задоволення потреб ринку в RAS (Reliability, Availability, Serviceability) завдяки використанню новітніх функцій забезпечення цілісності даних, включно з вбудованим ECC (ODECC) із функцією звітування в реальному часі, перевіркою помилок, а також паритетом адрес команд із блокуванням команд (CAPARBLK).



"Стандарт JESD239 GDDR7 знаменує собою істотний прогрес у розробці високошвидкісної пам'яті", - говорить Міан Куддус, голова ради директорів JEDEC. "З переходом на сигналізацію PAM3 перед індустрією пам'яті відкривається новий шлях до збільшення продуктивності пристроїв GDDR і стимулювання безперервного розвитку графіки та різних високопродуктивних застосунків".



"GDDR7 - це перша GDDR, яка не тільки фокусується на пропускній спроможності, а й задовольняє потреби ринку в RAS завдяки включенню найновіших функцій цілісності даних, що дають змогу пристроям GDDR краще обслуговувати наявні ринки, як-от хмарні ігри й обчислення, а також розширюватися в нові додатки, як-от штучний інтелект", - каже Майкл Літт, голова підкомітету JEDEC з GDDR.

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