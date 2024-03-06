Samsung представила першу в галузі карту пам'яті microSD SD Express об'ємом 256 ГБ

6 марта 2024 г., 16:35

0

Tweet

Компанія Samsung Electronics оголосила про початок продажів 256-гігабайтної карти пам'яті SD Express microSD зі швидкістю послідовного читання до 800 МБ/с і про початок масового виробництва 1-терабайтної карти UHS-1 microSD.



"Випустивши дві нові карти microSD, Samsung пропонує ефективні рішення для задоволення наростальних потреб у мобільних обчисленнях і штучному інтелекті на пристроях", - говорить Хангу Сон (Hangu Sohn), віцепрезидент групи з розробки продуктів під брендом Memory компанії Samsung Electronics. "Попри свій мініатюрний розмір, ці карти пам'яті забезпечують потужну продуктивність і місткість, подібну до SSD, щоб допомогти користувачам отримати більше від вимогливих сучасних і майбутніх застосунків".



Заявлено, що вперше в галузі Samsung представила нову високопродуктивну карту microSD на базі інтерфейсу SD Express.



Завдяки конструкції з низьким енергоспоживанням, а також технології вбудованого ПЗ, оптимізованої для високої продуктивності та терморегулювання, карта microSD SD Express від Samsung забезпечує продуктивність, еквівалентну твердотілим накопичувачам, у невеликому формфакторі. Тоді як швидкість читання традиційних карт microSD на базі інтерфейсу UHS-1 обмежувалася 104 Мб/с, SD Express вдалося підняти до 985 Мб/с, хоча досі комерційна доступність останніх у картах microSD була недоцільною.



Швидкість послідовного читання карт пам'яті Samsung SD Express microSD досягає 800 МБ/с - у 1,4 раза вища, ніж у твердотілих накопичувачів SATA (до 560 МБ/с), і більш ніж учетверо вища, ніж у традиційних карт пам'яті UHS-1 (до 200 МБ/с), що дає змогу поліпшити якість обчислень у різних додатках, включно з ПК і мобільними пристроями. Для забезпечення стабільної продуктивності та надійності за малого формфактора технологія Dynamic Thermal Guard (DTG) підтримує оптимальну температуру для карти пам'яті SD Express microSD навіть за тривалого використання.



Нова карта microSD Samsung місткістю 1 Тб складається з восьми шарів 1-терабітної V-NAND 8-го покоління у формфакторі microSD, що дає змогу реалізувати високу місткість, яка раніше була можлива лише у твердотілих накопичувачах. Нова карта microSD місткістю 1 Тб проходить найсуворіші в галузі випробування і забезпечує надійне використання навіть у складних умовах, володіючи такими властивостями, як захист від вологи, від екстремальних температур, від падіння, від зносу, а також від рентгенівського і магнітного випромінювання.



Карта SD Express microSD місткістю 256 ГБ буде доступна для купівлі наприкінці цього року, а карта UHS-1 microSD місткістю 1 ТБ надійде в продаж у третьому кварталі цього року.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365