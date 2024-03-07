За рік українці подвоїли використання електронних підписів та печаток до 20 млрд

7 марта 2024 г., 8:25

Минулого року українці скористалися е-підписом та е-печаткою понад 20 млрд разів, що вдвічі більше, ніж у 2022 році, інформує «Міністерство цифрової трансформації». Ще у 2019 році цей показник становив 1,6 млрд разів.

Це означає, що громадяни дедалі частіше укладають договори, підписують документи та ведуть документообіг онлайн. Сфера електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг стрімко розвивається.

«Мінцифра» зі свого боку спрощує державні процедури, переносить сервіси в онлайн і підтримує розвиток електронної ідентифікації та електронних довірчих послуг. Це дає змогу користуватися цифровими технологіями в повсякденних справах, комунікації та бізнесі.

Згідно зі статистикою першу трійку за кількістю сформованих кваліфікованих сертифікатів електронних підписів складають «Дія», «ПриватБанк» та «Державна податкова служба України».

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