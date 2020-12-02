Ivanti завершила сделку по приобретению MobileIron за 872 млн долл.

2 декабря 2020 г., 17:21

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Компания Ivanti, разрабатывающая решения ITSM/ITAM, объявила о завершении приобретения MobileIron, а также Pulse Secure.



По условиям соглашения с MobileIron, компания Ivanti приобрела все находящиеся в обращении обыкновенные акции MobileIron на общую сумму около 872 млн долл. Акционеры MobileIron получили 7,05 долл. за акцию, что представляет премию в 27% к цене акций на момент закрытия биржи 24 сентября 2020 года.



Pulse Secure была приобретена у дочерних компаний Siris Capital Group, LLC. Условия сделки Pulse Secure не разглашаются.



Как отмечается, новые активы должны укрепить позиции Ivanti, поддерживаемую Clearlake Capital Group, L.P. и TA Associates, как лидера мирового рынка в области унифицированного управления конечными точками, безопасности с нулевым доверием и управления ИТ-услугами.



MobileIron является одним из ведущих поставщиков систем для унифицированного управления конечными точками, а Pulse Secure разрабатывает решения для безопасного доступа и мобильной безопасности.



«Мы рады приветствовать команды MobileIron и Pulse Secure в семье Ivanti», - заявил Джим Шапер (Jim Schaper), председатель и главный исполнительный директор Ivanti. «Наша интеллектуальная платформа взаимодействия будет способствовать развитию бизнеса за счет гипер-автоматизации и безопасных соединений на каждом устройстве, для любого пользователя, где бы и как бы он ни работал. Предложенные Ivanti решения позволят нашим клиентам свободно сотрудничать и внедрять инновации, снижая при этом риск утечки данных и повышая удобство работы сотрудников. У нас впереди потрясающие возможности, и я очень рад этому», заключил он.



Также подчеркивается, что использование разработок MobileIron и Pulse Secure, позволит пользователям решений Ivanti проактивно и автономно восстанавливать, защищать и обслуживать устройства на любом предприятии, где сотрудники, ИТ-инфраструктуры и клиенты распределены географически. Благодаря безопасности с нулевым доверием и контекстной автоматизации решения Ivanti сделают ИТ-соединения более интеллектуальными и безопасными для удаленной инфраструктуры, устройств и людей.



Заказчики получат выгоду от анализа в реальном времени состояния, безопасности и производительности всех устройств от облака до периферии, что позволит им проактивно обнаруживать и устранять уязвимости, прежде чем это сможет повлиять на бизнес. Клиенты смогут обнаруживать устройства и управлять ими, осуществлять безопасный доступ с нулевым доверием с контекстной автоматизацией и предоставлять персонализированный опыт сотрудников, повышая производительность.

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