Apple сможет удвоить продажи MacBook до 35 млн в год

3 декабря 2020 г., 9:25

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Как сообщает издание Macrumors, аналитик Минчи Куо (Ming-Chi Kuo) из TF International Securities, регулярно публикующий свои «сбывающиеся» прогнозы в отношении планов выпуска продуктов Apple, ожидает появление мобильных систем Mac в новом дизайне.



Он считает, что обновленный MacBook Pro выйдет в следующем году в двух вариантах, «более доступный» новый MacBook Air появится в 2022 году.



Напомним, что в ноябре компания выпустила новые 13-дюймовые MacBook Pro и MacBook Air с чипом M1, который доказал, что Apple способна превзойти Intel по времени автономной работы и производительности. Но конструктивно это были все те же ноутбуки, дизайн которых не менялся несколько лет. Хотя Куо не указывал на сенсорный экран, но, вероятнее всего, ноутбуки M1 теперь поддерживающие приложения для iPad и iPhone, будут оснащены и этой возможностью в будущем.



Маки хорошо продавались во время пандемии, выручка в четвертом квартале выросла на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но Apple могла бы использовать редизайн, чтобы действительно продвинуть свои чипы M1 для большего числа пользователей. Многие аналитики предполагают, что большинство рядовых покупателей не посчитают нужным покупать ноутбуки M1 прямо сейчас, поскольку они выглядят так же, как уже выпускавшиеся ранее системы на базе чипов Intel.



Куо заявил, что новые ноутбуки Apple будут одними из первых на рынке оснащаться дисплеями на базе mini-LED. Они должны быть лучше традиционных ЖК-дисплеев или OLED-дисплеев, поскольку обладают более высокой контрастностью, что должно поднять качество картинки. Это могло бы сделать такие системы более привлекательными для фотографов и видеооператоров, которые используют MacBook для редактирования изображений и видео.



Ожидается, что устройства сохранят прежнюю стоимость, несмотря на использование mini-LED-матриц.



Куо также прогнозирует, что в ближайшие три года Apple сможет нарастить продажи MacBook на 100% до 35 млн ноутбуков в год.

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