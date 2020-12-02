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Продажи смартфонов конечным пользователям упали почти на 6%

2 декабря 2020 г., 16:55
Продажи смартфонов конечным пользователям упали почти на 6%

По оценкам Gartner, глобальные продажи смартфонов конечным пользователям в третьем квартале 2020 г. сократились на 5,7% «YoY», до 366 млн устройств. С учетом смартфонов общие продажи мобильных телефонов сократились на 8,7%, до 401 млн шт.

После двух кряду кварталов спада, превышающего 20%, продажи начали демонстрировать признаки восстановления в квартальном рассмотрении. Однако, даже несмотря на высокий интерес к 5G-моделям, динамика рынка в годовом сравнении все же оставалась неудовлетворительной.

Экономическая неопределенность и очередная волна пандемии продолжают оказывать ощутимое давление на рынок. Кроме того, нередкие переносы операторами планов по развитию сетей 5G также негативно отражаются на потребительской активности.

В рейтинге лидеров Samsung по-прежнему сохраняет первую позицию, тогда как Xiaomi смогла опередить Apple и впервые выйти на третьею позицию.

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