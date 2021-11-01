Итоги недели: не Facebook - Meta; первые гибридные от Intel; смартфонные надежды Sony; 1 трлн долл. = Tesla

1 ноября 2021 г., 2:09

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Прошедшая неделя была периодом подведения итогов квартала. И начнем, пожалуй, с Facebook.

Поскольку компания не только подвела итоги прошедших трех месяцев, но и объявила амбициозное изменении своего названия, подчеркивающее планы, идущие далеко за пределы социальных сетей. «Сегодня нас рассматривают как компанию, занимающуюся социальными сетями, но в нашей ДНК мы являемся предприятием, которое создает технологии для связи людей, а метавселенная - это следующий рубеж, как и социальные сети, когда мы только начинали», заявил генеральный директор вновь образованной Meta Марк Цукерберг. «Мы надеемся, что в течение следующего десятилетия метавселенная достигнет миллиарда человек, обеспечит сотни миллиардов долларов цифровой коммерции и поддержит рабочие места для миллионов создателей и разработчиков», отметил Цукерберг. Компания заявила, что дополненная и виртуальная реальность станет ключевой частью ее стратегии на ближайшие годы. В следующем году будет потрачено около 10 млрд долл. на разработку технологий, необходимых для создания метавселенной.

Что же до квартальных результатов, то выручка Facebook в III кв. выросла до 29,01 млрд долл., год назад показатель был на уровне 21,47 млрд долл. (аналитики ожидали 29,57 млрд долл.). Компания, сообщила о росте прибыли в третьем квартале на 17%, предупредив, что новые изменения правил конфиденциальности, которые внедряет Apple на своих устройствах, окажут заметное давление на ее бизнес в текущем квартале.

Сама Apple сообщила, что ее выручка за три месяца, закончившихся в сентябре, достигла 83,4 млрд долл., а чистая прибыль составила 1,24 долл. на акцию. Аналитики ожидали 85 млрд долл. и те же 1,24 доллара разводнённой прибыли. В ходе пресс-конференции Тим Кук заявил, что продажи компании были бы выше на 6 млрд долл., если бы не дефицит микросхем и ограничения цепочки поставок. Продажи iPhone за квартал принесли 38,69 млрд долл., что на 47% больше, чем годом ранее, но ниже средней оценки Уолл-стрит в 41,7 млрд долл. Выручка от продаж Mac выросла на 1,6% до 9,18 млрд долл. Продажи iPad подскочили на 21% до 8,25 млрд долл. В категории «Носимые устройства, дом и аксессуары» продажи увеличились на 12% до 8,79 млрд долл., а сервисные поступления Apple достигли 18,28 млрд долл. (рост на 27%). Объем продаж за полный финансовый год вырос на 33% до 366 млрд долл.

Amazon смогла нарастить выручку за квартал на 15% до 110,8 млрд долл., но прибыль упала на 49% по сравнению с прошлым годом - до 3,2 млрд долл. В середине сентября компания заявила, что планирует нанять 125 тыс. новых сотрудников для заполнения рабочих мест в сфере выполнения заказов и транспортировки. Плюс к этому в планах привлечение 40 тыс. технических и корпоративных сотрудников. С начала пандемии в начале прошлого года компания увеличила штат сотрудников на 450 тыс. человек. Amazon Web Services, подразделение облачных вычислений компании, как обычно, показало лучшие результаты. Операционная прибыль направления составила 3,5 млрд долл. - на 38% больше, чем год назад. Это при росте выручки на 39% до 16,1 млрд долл., что составляет 15% от общих продаж Amazon. Показатель был выше, чем 37%, достигнутые подразделением во втором квартале, и 29% годом ранее.

Google Cloud, облачное подразделение главного поисковика планеты, также демонстрировало уверенный рост в прошедшем квартале - выручка увеличилась на 45% и составила чуть менее 5 млрд долл. Убыток по этому направлению зафиксирован на уровне 644 млн долл., но это намного меньше 1 млрд, что было год назад. Материнская компания Google, Alphabet, заявила о квартальной прибыли в размере 18,9 млрд долл., что на 68% больше, чем год назад. Выручка выросла на 41% до 65,1 млрд долл. Доход от поисковой рекламы в показателях Google вырос на 44% до 37,9 млрд долл., в то время как выручка от YouTube поднялась на 43% до 7,2 млрд долл., что немного ниже прогнозов аналитиков в 7,4 млрд долл.

А вот квартальные итоги Microsoft превзошли ожидания аналитиков. Компания сообщила о выручке в размере 45,3 млрд долл., что на 22% больше, чем год назад. Microsoft получила чистую прибыль в размере 20,5 млрд долл. за квартал, что на 48% больше в годовом измерении. И тут облачное направление - Microsoft Intelligent Cloud - было основным драйвером роста. Выручка подразделения, включающего Azure, корпоративные сервисы, GitHub, SQL Server, System Center, Visual Studio и Windows Server, составила 16,96 млрд долл., продемонстрировав рост на 31%. Подразделение Microsoft по продуктивности и бизнес-процессам, которое включает продажи Dynamics, Office и LinkedIn, увеличило выручку на 22% до 15,04 млрд долл. Тем временем направление More Personal Computing, охватывающее Windows, выпускаемые компанией устройства, игры и поисковую рекламу, принесло доход в размере 13,31 миллиарда долларов, что на 12% больше, чем год назад.

Квартальная выручка Seagate выросла почти на 35% до 3,12 млрд долл., что руководство частично объясняет растущим спросом на устройства хранения большой емкости. Облако теперь вносит наибольший вклад в развитие массовых рынков и рост доходов Seagate, отмечается в отчете компании.

Конкурирующая Western Digital увеличила квартальные продажи на 29% до 5,1 млрд долл. Облачное направление доминировало в общей выручке компании, составляя 44% всех продаж - 2,2 млрд долл. Доход от решений для облачных вычислений вырос на 72% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка клиентского направления составила 1,85 млрд долл., в то время как потребительское направление принесло 973 млн долл. в первом квартале финансового года компании. Эти показатели снизились по сравнению с прошлым кварталом, но выросли в годовом сравнении на 6% и 10% соответственно.

Квартальный оборот AMD увеличился на 54% до 4,3 млрд долл., а чистая прибыль достигла 923 млн долл. Доходы сегмента вычислительной техники та графики выросли на 44% до 2,4 млрд долл. Рост продаж корпоративных, встроенных и кастомизированных решений зафиксирован на уровне 69% до 1,9 млрд долл. Основным драйвером выступали серверные процессоры EPYC.

Intel демонстрировала чуть меньший рост продаж - 5%, показав за квартал выручку на уровне 19,3 млрд долл. Выручка крупнейшего подразделения компании - Client Computing Group - уменьшилась на 2% до 9,7 млрд долл. При этом чистая прибыль Intel выросла за год на 60% до 6,8 млрд долл.

Также на уходящей неделе компания представила чипы Intel Core 12-го поколения с гибридной архитектурой. Новое семейство будет включать 60 процессоров, обеспечивая масштабируемую производительность от 9 до 125 Вт. Шесть представленных процессоров для настольных ПК с разблокированным множителем являются первыми чипами компании, основанными на производительной гибридной архитектуре Intel с комбинацией ядер Performance (P-core) и эффективных ядер (E-cores), предназначенных для масштабируемой производительности в многопоточных рабочих нагрузках. Отмечается, что сочетание новой гибридной архитектуры Intel и новой технологии производства Intel 7 должно обеспечить улучшенную однопоточную и многопоточную производительность, что позволяет достичь новых результатов вычислительной мощности. Так Core i9-12900K обеспечивает до 25% больше FPS в различных играхах, по сравнению с чипами предыдущего поколения. Intel уверяет, что скачок в производительности создания контента гарантирован за счет улучшения многопоточной производительности, высокой скорости отклика P-ядер и возможности быстрее перемещать данные за счет использования DDR5. Обещается скорость редактирования фотографий на 36% выше, а 3D-моделирования - на 37 %.

На днях и Qualcomm обновила линейку своих платформ, правда для смартфонов. Отмечается, что Snapdragon 778G Plus 5G, 695 5G, 480 Plus 5G и 680 4G повысят производительность и расширют возможности устройств начального, среднего и премиального уровней. На базе этих процессоров OEM-производители 5G- и 4G-устройств смогут реализовать новые функции, помогая удовлетворить существующий спрос.

Sony на уходящей неделе представила смартфон Xperia PRO-I – первый в мире смартфон, оснащенный 1-дюймовой матрицей камеры с системой фазовой автофокусировки. Как подчеркивается, это также первый в мире смартфон с функцией видеозаписи в формате 4К со скоростью 120 кадров в секунду. Компания уверяет, что по своим возможностям Xperia PRO-I не похож ни на один другой смартфон, когда-либо выпущенный на рынок. Новинка сочетает в себе мощный сенсор изображений типа 1.0, аналогичный тому, что устанавливается в компактную камеру RX100 VII и высокую скорость работы, присущую камерам Alpha. Кроме того, она предлагает возможности видеосъемки, аналогичные тем, что доступны в линейке профессиональных решений компании для съемки видео. Удивительно, компания имеющая в своем портфель такие наработки начала их использовать в смартфонах только сейчас. Вопрос - поможет ли это компании войти хотя бы в десятку крупнейших производителей сегмента, а также восстановить прибыльность мобильного направления.

Другая японская компания, Panasonic, представила на днях аккумуляторы с емкостью в пять раз выше, чем у выпускаемых сейчас. Их выпуск начнется уже в следующем марте, специально для Tesla. Отмечается, что новые батареи будут хранить не только больше энергии, их себестоимость будет вдвое ниже.

Сама же Tesla также отметилась на уходящей неделе - ее капитализация достигла 1 трлн долл. Произошло это после появившейся информации о том, что Hertz заказывает 100 тыс. автомобилей этой марки для создания собственного парка аренды электрокаров к концу 2022 года. По мнению многих инвесторов решение Hertz заказать автомобили Tesla в таком объеме показывает, что электрокары больше не являются сугубо нишевым продуктом, и в ближайшем будущем будут доминировать на рынке массовых автомобилей. Таким образом Tesla присоединилась к компаниям триллионерам, в числе которых Apple, Amazon, Google Facebook и Microsoft.

Ну, и в заключение про безопасность. Microsoft выпустила предупреждение, что Nobelium, группа хакеров, обвиняемая в нашумевшем инциденте с SolarWinds, выбрала своими следующими целями не менее 140 реселлеров и провайдеров технологических услуг в глобальных цепочках поставок информационных технологий. Так, что, увы, ждем новых масштабных атак.

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