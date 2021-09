Главная » Блоги » Михаил Лаптев Михаил Лаптев Итоги недели: порталы Facebook; обновление Surface от Microsoft; не/дорогой PhaaS; 27 млрд долл. за TOST; надежда на CasFET 27 сентября 2021 г., 3:54 +11

голос Tweet Несмотря на то, что на уходящей неделе был большой анонс устройств от Microsoft, возможно главным ньюсмейкером стоило бы все же назвать Facebook. Компания Марка Цукерберга заявила, что с 2016 года инвестировала более 13 млрд долл. на меры безопасности. Это в определенном смысле была реакция на заявления о том, что соцсеть уделяет недостаточное внимание контролю над публикуемым пользователями контентом. Также было заявлено, что сейчас над безопасностью в общей структуре работают 40 тыс человек - пять лет назад было 10 тыс. Отмечается, что технологии Facebook на базе ИИ помогли удалить более 20 миллионов текстов фейкового содержания о COVID-19 и вакцинах. Между тем стало известно, что СТО Facebook подал в отставку после 13 лет работы в компании. Майк Шрёпфера заменит Эндрю Босуорт, в настоящее время возглавляющий отдел AR и VR в Facebook. До прихода в Facebook в 2008 г.. Майк Шрёпфер несколько лет проработал в проекте Mozilla на должности вице-президента по инженерным вопросам, а до этого был CTO одного из подразделений Sun Microsystems. Новости о смене руководства последовали за серией критических отчетов о лидерстве и деловой практике Facebook. Издание The Wall Street Journal опубликовало статью, в которой отмечается, что руководители компании знали о негативных последствиях своих разработок, но не предпринимали никаких усилий, чтобы их устранить. Между тем, Politico впервые сообщила о судебном иске, в котором якобы Facebook переплатила FTC миллиарды, чтобы оградить Цукерберга от личной ответственности. Еще на уходящей неделе Facebook представила третье поколение устройств для видеозвонков Portal и анонсировала Portal for Business, сервис для малых и средних предприятий, который позволит им приобретать, разворачивать и удаленно управлять устройствами. Portal впервые выпущенный в 2018 году конкурирует с Amazon Echo Show и Google Nest Hub. В линейке теперь Portal Go за 199 долл. с 10-дюймовым экраном и Portal + - модель, оснащенная широким 14-дюймовым дисплеем по цене 349 долл. Отмечается, что последний разработан, чтобы размещаться рядом с компьютерами пользователей на их рабочих столах с фокусом исключительно на видеозвонки. Хотя у многих остается вопрос - нужен ли такой отдельностоящий девайс с одной лишь функцией? В крайнем случае, почему нельзя просто подключить отдельный монитор под задачи конфколлов. (Кстати, на мировом рынке мониторов ожидается лучший с 2012 г. результат. IDС насчитала свыше 35 млн глобально отгруженных устройств, благодаря чему на 11,2% улучшен результат годичной давности.) Microsoft вот решила вкладывать усилия в разработку универсальных устройств, пусть иногда и несколько экзотичных. На днях, например, компания представила обновленное семейство Surface и Surface Duo во второй версии в частности. Двуэкранный смартфон теперь якобы лишен многих недочетов, которые ставились в упрек компании, когда год назад была выпущена первая версия. Усовершенствовали шарнирный механизм и уменьшили расстояние между дисплеями. Теперь три камеры вместо одной — широкоугольная 12 Мп, сверхширокоугольная 16 Мм и телеобъектив 12 Мп. Новый Surface Duo 2 построен на базе Qualcomm Snapdragon 888 и обладает некоторыми новыми возможностями, среди которых - поддержка 5G, NFC, стереодинамики. В сложенном состоянии включается панель на боковой грани, которая выводит информацию о статусе зарядки, звонках, уведомлениях, SMS, сообщениях Teams. Surface Duo 2 будет предлагаться по цене от 1500 долл., т.е. будет на 100 долларов дороже, чем первая версия. Но куда большее внимание привлекли анонсированные Microsoft Surface Laptop Studio, Surface Pro 8, Surface Go 3, и Surface Pro X. Модель Surface Laptop Studio за 1600 долл. выполнена в новом дизайне и заменит выпускавшийся ранее Surface Laptop. Устройство имеет специальный шарнир, который позволяет наклонять 14-дюймовый дисплей под углом, прикрывающим клавиатуру. Также экран можно перевернуть и использовать Laptop Studio как планшет. Однако, в отличие от Surface Laptop, экран не отсоединяется. Компания также анонсировала свой флагманский гибридный компьютер "2 в 1" Surface Pro 8, запуск которого по слухам планировался еще в прошлом году. Новинка будет предлагаться по цене от 1100 долл., тогда как стартовая цена Surface Pro 7 была 750 долл. Новая модель имеет дисплей с диагональю 13 дюймов, тогда как у предшественника был 12,3-дюймовый экран. При этом теперь планшет стал немного шире и тяжелее. Microsoft также обновила Surface Go 3, миниатюрную версию планшета Surface Pro, который будет предлагаться по цене от 400 долл. без клавиатуры. Заявлено, что Surface Go 3 обеспечивает до 11 часов автономной работы, что на час больше, чем у предыдущей версии. Наконец, в линейке также анонсирована новая версия Surface Pro X, ARM-планшета, который был впервые выпущен в 2019 году. Это первая версия, в которой есть вариант только с Wi-Fi, и модель стоит 900 долл., что всего на $100 меньше, чем у предыдущей модели, даже несмотря на то, что у нее такой же чип и отсутствуют какие-либо другие заметные изменения в начинке. Microsoft на уходящей неделе раскрыла подробности крупного бизнеса фишинговых услуг, рассказав подробно о провайдере «фишинга как услуги» (PhaaS), которые используются многими преступными группами для атак как единоразово, так и регулярно, по гибкой модели ежемесячной подписки. Этот вендор под названием BulletProofLink продает по относительно низкой цене простые в использовании комплекты для фишинга, хостинг и автоматизированные услуги, а также более 100 фишинговых шаблонов, имитирующих известные бренды, в том числе Microsoft. Некоторые услуги BulletProofLink, например, одноразовая ссылка на хостинг, стоят всего 50 долларов, однако те, кому требуется весь диапазон сервисов, должны купить подписку ценой до 800 долл. в месяц. Интересным приёмом, используемым BulletProofLink является, так называемая техника «бесконечного злоупотребления доменом». Группа взламывает сервер доменных имен веб-сайта для создания «бесконечных поддоменов», что позволяет злоумышленнику использовать для каждого получателя уникальный URL-адрес, при этом одного взломанного или купленного домена может хватать ему на несколько недель. На неделе также стало известно, что в офисном пакете с открытым кодом, Apache OpenOffice, имеется незакрытая уязвимость. CVE-2021-33035 «представляет собой переполнение буфера файлом .dbf, который переопределяет указатель возврата с обходом DEP [предотвращение выполнения данных] и ASLR [рандомизация разметки адресного пространства] для окончательного выполнения злоумышленником произвольных команд». Таким образом OpenOffice может быть взломан специально подготовленным документом. Продолжая тему кибербезопасности нельзя не упомянуть сообщение об атаке провайдера сельскохозяйственных услуг, NEW Cooperative из штата Айова, чье ПО задействовано в производстве около 40% зерна в США и обеспечивает графики кормления для 11 миллионов животных фермерских хозяйств. Компания была атакована программой-вымогателем и вынуждена отключить свои системы. Группа BlackMatter, ранее связанная с DarkSide, требует выкуп в размере 5,9 млн долл. Фермерская организация утверждает, что её следует отнести к разряду элемента «критической инфраструктуры», на которую якобы распространяется мораторий у киберпреступников. Однако BlackMatter с этой оценкой не согласилась и требует выкуп. Интересно, чем закончится этот кейс. В последнее время в трендах не только разработки в области систем кибербезопасности, но и решения для различной low-code автоматизации бизнес- процессов. Так большее внимание в прошлый четверг привлек анонс Salesforce о дополнении Einstein Automate новыми средствами RPA - MuleSoft RPA, Einstein Document Reader и Digital Process Automation. Акции Salesforce в прошлый четверг выросли на 7% после того, как компания повысила свой прогноз доходов на текущий финансовый год, который заканчивается в январе. Согласно последним оценкам ее выручка составит 26,35 млрд долл., на фоне предыдущего прогноза в 26,3 млрд долл. Кстати, на данный момент капитализация Salesforce уже достигает 272 млрд долл., тогда как у Oracle - 244 млрд долл. К вопросу о капитализации. Во вторник на Нью-Йоркскую фондовую биржу под тикером «TOST» вышла компания Toast, разрабатывающая ПО для ресторанов. И спрос на ее акции оказался выше, чем ожидалось. До пандемии Toast очень быстро росла, поставляя ресторанам решения, которые помогали им совмещать платежные системы с инструментами для управления запасами и процессами. В феврале 2020 года инвесторы оценивали компанию в 5 млрд долл. На конец июня Toast обслуживала уже более 48 тыс. ресторанов по сравнению с 27 тыс. в 2019 году. Доход вырос на 118% во втором квартале 2021 г. в годовом сравнении до 494 млн долл. И вот, в ходе IPO компанию оценили уже в 27 млрд долл. К выходу на Nasdaq готовится и GitLab, репозиторий и платформа DevOps. Некоторые наблюдатели отмечают, что ее оценка может превысить 10 млрд долл. По данным GitLab, во втором квартале 2022 финансового года компании ее выручка составила 233 млн долл. Чистый убытокпо итогам 2021 г. достиг 192,2 млн долл., на фоне 130,7 млн долл. в 2020 финансовом году. Стоит отметить, что в числе сооснователей GitLab украинец Дмитрий Запорожец. Капитализация Xerox в последний год особо не растет и находится в пределах 3,5 млрд долл. При этом недавно компания решила обособить софтверные активы в отдельную структуру, которая получила постинвестиционную оценку в 700 млн долл. Под крышей CareAR Holdings окажутся платформы CareAR, DocuShare и XMPie. Кроме того вновьобразованная компания привлекла 10 млн долл. инвестиций в акционерный капитал от ServiceNow. Новая платформа CareAR работает на базе технологий дополненной реальности (AR), которые Xerox получил с приобретением компании CareAR в начале этого года. Решение интегрировано с системой ServiceNow Field Service Management, что позволяет специалистам сервисных служб использовать знания более опытных экспертов, проходя AR-инструктажи в формате живого общения. Ну, и в заключение новость из Университета Пердью, что в Индиане. Тамошние инженеры разработали каскадный полевой транзистор. Ключевым аспектом новой технологии CasFET является сверхрешётка, перпендикулярная направлению транзисторного транспорта и делающая возможными переключаемые каскадные состояния. Новая разработка позволит создавать транзисторы меньшего размера, потребляющие меньше энергии и требующие меньшего напряжения для включения/выключения. Так что, похоже, найдет еще один рычажок в усилиях для следования закону Мура. Как раз к моменту, когда по некоторым прогнозам лет через 5-7 он начнет сбоить. Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn! +11

голос Tweet Напечатать Отправить другу Читайте также Итоги недели: iPhone Тринадцатый и пр.; Java 17; беспарольность от Microsoft; в Корее вновь взялись за Google • [20 сентября] – Михаил Лаптев

Итоги недели: iPhone Тринадцатый и пр.; Java 17; беспарольность от Microsoft; в Корее вновь взялись за Google • – ASML – серый кардинал полупроводниковой индустрии

[13 сентября] – Виталий Кобальчинский

ASML – серый кардинал полупроводниковой индустрии – Итоги недели: первый на Power 10; смарт-очки от Facebook; теперь доминирует MediaTek; эксперимент в Сальвадоре • [13 сентября] – Михаил Лаптев

Итоги недели: первый на Power 10; смарт-очки от Facebook; теперь доминирует MediaTek; эксперимент в Сальвадоре • – Epic против Apple. Южнокорейский виток

[10 сентября] – Sergey Petrenko

Epic против Apple. Южнокорейский виток – HarmonyOS уже на 90 млн устройств

[7 сентября] – Тимур Ягофаров