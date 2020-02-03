Итоги недели: 10-й CEO IBM; рекордный квартал у Microsoft, Apple, Amazon; Optane 2-Gen задержится

3 февраля 2020 г., 3:30

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Пожалуй, главной новостью уходящей недели - на фоне череды сообщений о квартальных результатах компаний - стало объявление IBM.

Голубой гигант несколько неожиданно представил информацию о смене руководства. Джинни Рометти покинет пост президента и CEO, но до конца года останется исполнительным председателем совета директоров компании. Фактическим ее преемником назначен Арвинд Кришна, который станет десятым генеральным директором IBM. На должность президента выдвинут Джим Уайтхерст - бывший генеральный директор Red Hat. Рометти, которой 62 года, была на должности президента и генерального директора IBM восемь лет - с 1 января 2012 года. Она смогла провести компанию через ряд преобразований, избавилась от низкоприбыльных бизнесов, в частности, было продано подразделение по выпуску x86. Кроме того, под ее руководством начался активный переход на облачные сервисы. Но акционеров, видимо, все же не удовлетворил темп преобразований, а главное долгое время падавшие финпоказатели, а главное прекратившийся именно в 2012 г. рост акций компании. Арвинду Кришне 57 лет и в компании IBM он работает с 1990 года. До последнего времени он занимал пост старшего вице-президента по облачным и когнитивным решениям. Ранее он занимал различные посты в руководстве, в том числе и директора IBM по разработкам. Как сообщают некоторые источники, именно он разработал план поглощения Red Hat. Интересно, какие планы сейчас разрабатываются в недрах гиганта ИТ-индустрии. Стоит также обратить внимание, что IBM присоединилась к группе компаний, которые возглавляют выходцы из Индии, а это по меньшей мере - Google, Microsoft, Adobe, NetApp, Mastercard, Arista Networks, Nokia, Micron Technology, Harman International, Cognizant, Conduent (бывшее подразделение Xerox).

Теперь перейдем к итогам квартала, а иногда и года в целом, которые поступили на уходящей неделе.

В четвертом квартале 2019 г. SAP выручила свыше 8 млрд евро, что на 8% больше, чем годом ранее. Правда, чистая прибыль за это время снизилась на 2%, до 1,65 млрд евро. По итогам всего прошлого года компания заработала 27,6 млрд евро, что на 12% превосходит показатель годичной давности. Чистая прибыль снизилась на 17%, до 3,4 млрд евро. Интересно, что объем облачного бизнеса SAP с октября по декабрь составил около 1,9 млрд евро, увеличившись на 35% в годовом измерении.

Итоги Apple не смотря ни на что выглядят, как победные реляции. В первом квартале своего 2020 финансового года, компания добилась рекордных 91,8 млрд долл., что на 9% больше, чем год назад. Чистая прибыль также установила исторический максимум - в 22,2 млрд долл.

У Samsung Electronics все не так радужно. Хотя выручка компании за отчетный квартал составила 50,49 млрд долл. (59,88 трлн вон), а квартальная операционная прибыль – 6,04 млрд долл. (7,16 трлн вон). Да и в целом за 2019 год оборот Samsung достиг немалого значения - 194,26 млрд долл. (230,40 трлн вон) и прибыль – 23,36 млрд долл. (27,77 трлн вон). Но показатели снизились, если сравнивать с 2018 годом, тогда они составляли 243,77 трлн вон и 58,89 трлн вон соответственно. Сказалось продолжающееся падение цен на компоненты памяти и ослабление рынка панелей.

Как на дрожжах растут показатели Amazon -м квартальная выручка достигла 87,4 млрд долл. (годовой прирост - 21%), а чистая прибыль - 3,3 млрд долл., причем две трети прибыли принесла AWS. Продажи Amazon Web Services выросли на 34%, до 9,95 млрд долл. На долю облачного подразделения приходится уже более 12% от общего дохода, по сравнению с 10% годом ранее. В годовом исчислении это теперь бизнес объемом 40 млрд долл., для сравнения у Google Cloud - 8 млрд долл., причем это с доходом от G Suite и других сервисов.

Квартальный доход Facebook пусть и всего на 2,7%, но вырос в годовом масштабе до 21,08 млрд долл. Прибыль увеличилась на 7% до 7,35 млрд долл. Однако акции компании упали на 7% и ключевым для настроения инвесторов стал 34% рост квартальных расходов до 12,2 млрд долл., совпавший со снижением нормы прибыли до 34% за год (в 2018 г. она составляла 45%). Особенно – на 89% – увеличились общие и административные расходы. Причиной тому стало анонсированное на пресс-конференции урегулирование группового иска в Иллинойсе, связанного с использованием распознавания лиц для маркировки фотографий. Это обошлось Facebook в 550 млн долл. Кроме того, в июле компания согласилась на штраф в 5 млрд долл., назначенный Федеральной комиссией по торговле (FTC). Эту сумму ещё предстоит выплатить после того, как суд ратифицирует условия урегулирования скандала с Cambridge Analytica.

Microsoft уже вышла из периода судебных разбирательств, который сейчас проходит компания Марка Цукерберга - ее квартальный доход вырос на 14%, до 36,9 млрд долл. (в прошлом году было 32,47 млрд долл.). Чистая прибыль достигла 11,65 млрд долл (годом ранее - 8,42 млрд долл.). Результаты оказались заметно выше, чем ожидали аналитики. Важно отметить, что продажи подразделения Intelligent Cloud выросли на 27% до 11,9 млрд долл. Продажи по направлению Azure, которое входит в это направление - на 62%. Лишь одно направление показало падение - доходы от продажи игр за квартал сократились на 21% до 3,3 млрд долл.

Еще одна новость, связанная с Microsoft - Salesforce переманила ее вице-президента, отвечавшего за продажи LinkedIn. Теперь Даг Кэмплджон аймет пост генерального менеджера Sales Cloud в новой для себя компании. Кэмплджон попал в Microsoft после того, как она приобрела LinkedIn, в последней же он начал работу в 2015 г. в результате приобретения его стартапа по продажам и маркетингу Fliptop. Стоит отметить, что в числе претендентов на поглощение LinkedIn в свое время была и Salesforce, но она тогда не смогла предложить более выгодные условия, чем конкурент. Еще пара интересных фактов из карьеры Кэмплджона - в 2009 году он продал свой стартап Mi5 Networks компании Symantec за 18 млн долл., а с сентября 1988 г. по октябрь 1992 г. работал в Apple, на должности продакт-менеджера QuickTime.

Apple, кстати, также на этой неделе отметилась в перетягивании спецов у конкурентов. Она наняла одного из ведущих инженеров инфраструктуры Netflix Руслана Мешенберга (Ruslan Meshenberg), очевидно для укрепления своей стриминговой платформы Apple TV+. Особое значение этому сообщению придает тот факт, что Netflix активно использует услуги AWS.

Тем временем, ServiceNow купила платформу создания чат-агентов глубокого обучения. Passage AI с офисом в Санта-Клара (шт. Калифорния) предлагает одноимённое решение для конструирования из готовых блоков (без кодирования) виртуальных ассистентов, способных отвечать на вопросы клиентов. ServiceNow планирует встроить Passage AI в инструментарий поддержки заказчиков своей собственной платформы доставки сервисов.

Hitachi Vantara объявила о приобретении Waterline Data, которая предлагает решения по интеллектуальной каталогизации данных для методологии DataOps. Как сообщается, системы поглощенной компании позволяют заказчикам получать уникальные знания из больших наборов данных и обеспечивать соблюдение нормативных требований, таких как Общий регламент по защите данных (GDPR). Waterline Data разработала технологию каталогизации на основе машинного обучения, которая позволяет автоматизировать процесс обнаружения метаданных при решении аналитических задач и управления данными в различных информационных средах.

На уходящей неделе проходила конференция Cisco Live 2020, где компания сделала ряд анонсов и представила новые системы. В частности, Cisco объявила о выходе решения для ускорения приложений в гибридной многооблачной среде. Новая мультидоменная архитектура, объединяя решения AppDynamics и Cisco Intersight Workload Optimizer, должна обеспечить полную прозрачность работы программных решений на уровне приложения, сети и дата-центра, как локально, так и в облаке. Cisco также предложила комплексную архитектуру ИБ для промышленного IoT. так например, компания представила первое программное решение информационной безопасности для производственных объектов - Cisco Cyber Vision. Обновленное решение Cisco Webex теперь, благодаря использованию ИИ, понимает голосовые команды, транскрибирует в реальном времени и может вести протокол переговоров. В основе этой инновации лежит технология недавно приобретенной компании Voicea.

На уходящей неделе продолжали приходить сообщения о росте количества зараженных коронавирусом в Китае, и это вызывает у наблюдателей серьезные опасения в отношении выполнения поставок. Foxconn пока заявляет, что продолжит выполнять все производственные обязательства. Тайваньская TSMC, имеющая заводы в Шанхае и Нанкине, сообщает, что ее деятельность не пострадала. По информации Nikkei Asian Review, вспышка коронавируса в Китае может оказать заметное влияние на планы Apple по увеличению производства iPhone на 10% в первой половине нынешнего года.

Вне зависимости от ситуации с эпидемией в Китае, Intel может задержать поставки продуктов 2-Gen 3D XPoint до 2021 г. В сентябре прошлого года компания анонсировала собственное (отдельное от Micron) второе поколение 3D XPoint, обладавшее удвоенной по сравнению с первым поколением плотностью памяти и лучшей производительностью. Тогда сообщалось о планах выпустить новинку в первой половине наступившего года. Однако новая информация заставляет усомниться в том, что эти продукты вообще появятся в 2020 году. Помимо этого, Intel фактически подтвердила, что будет покупать чипы 3D XPoint у Micron.

Также на уходящей неделе стало известно про еще одну уязвимость в процессорах Intel. Компания присвоила уязвимости CVE-2020-0549 средний уровень серьёзности угрозы, отметив, что этот баг, известный также под названием CacheOut, до сих пор не использовался в атаках за пределами лабораторий. CacheOut представляет опасность для облачных провайдеров, так как с его помощью хакеры могут организовывать утечку данных из гипервизоров и работающих на них виртуальных машин.

Ну, и в завершение, еще одна новость из области киберугроз. На днях вышел первый обзор киберугроз, связанных с электросамокатами, популярность которых растет почти экспоненциально. Эксперты из Техасского Университета в Сан-Антонио отмечают, что хакеры имеют возможность организовывать прослушку Bluetooth-коммуникаций пользователя с электроскутером или даже вмешиваться в работу систем GPS-навигации. Провайдеры сервисов проката электросамокатов могут подвергаться атакам типа «отказ в обслуживании». Кроме того, они часто хранят не только историю платежей подписчиков, но и их индивидуальные профили, откуда взломщик может извлечь сведения о координатах дома и работы пользователя, его предпочтениях и излюбленных маршрутах. В общем, по мнению авторов отчета, производителям пора задумываться не только о физической безопасности ездоков и пешеходов, но и серьёзных угрозах кибербезопасности.

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