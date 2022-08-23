23 августа 2022 г., 16:25

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Praemonitus, praemunitus – «Попереджений – значить озброєний» – давнє прислів'я, що якнайкраще ілюструє стан фармацевтичної кампанії «Дарниця» на початок повномасштабного військового вторгнення рф в нашу країну. Як впровадження сучасних ІТ-рішень та завчасна організаційна підготовка допомогли компанії зберегти виробництво та швидко відновити його об’єми, нам розповів Володимир Красотін, директор департаменту цифрової трансформації, в рамках проєкту [email protected].

Бізнес до війни

«Дарниця» – лідер на ринку фармацевтики України за об’ємом пакувань (дані Research Development). Кожне сьоме упаковування на полицях аптек – це ліки вироблені на заводі компанії. Річні темпи зростання її доходів до війни складали близько 19%. З результатами першого півріччя 2022 року виробник збільшив свої продажі на 15% у порівнянні з торішніми показниками.

В портфелі «Дарниці» близько 180 брендів, а стратегічними напрямками розвитку є кардіологія, неврологія та розв’язання проблем болю. Бізнес-пріоритети – зберігаючи лідерство на вітчизняному ринку розширяти присутність на зовнішніх. Наразі компанія експортує свою продукцію в 15 країн світу.

Війна та бізнес

24 лютого о 6:20 уся команда директорів «Дарниці» вийшла на перший дзвінок. Він був частиною антикризового плану дій, який охоплював головні бізнес– та виробничі процеси у воєнних умовах. Цей план було складено ще у січні.

Антикризовий план став основою безперебійної роботи компанії. Однак на багатьох етапах доводилося розв'язувати проблеми «вручну», оскільки ситуація змінювалася надто швидко та була непередбачуваною. Впродовж першого місяця війни директори зустрічалися онлайн тричі на день, такий самий ритм був і в їх командах. Такий режим комунікацій дозволив узгоджувати рішення «тут і зараз».

Виробництво «Дарниці» не припиняло роботу, але звичайно процеси потрібно було адаптувати до нових реалій, додатково облаштувати бомбосховище, налагодити алгоритм дій під час повітряної тривоги. В березні було виготовлено лікарських засобів на 60% довоєнного рівня, а вже у квітні вийшли на довоєнні об’єми.

З початком війни співробітники офісу одразу перейшли на роботу онлайн. «Дарниця» багато років працювала над автоматизацією процесів, тому була готова до такого режиму. Під час воєнних дій це стало важливою частиною фундаменту, на якому базувалась керованість підприємства.

Суттєво змінився підхід до планування, адже війна – це форс-мажор, що як ніколи вимагає постійно тримати руку на пульсі подій. На початку війни горизонт планування звузився до одного дня, бо «Дарниця» підлаштовувалася під потреби різних регіонів України, госпіталів, волонтерських організацій. Наступним кроком планування став другий квартал. У фармацевтичній галузі дуже довге логістичне плече, тому планування на менший термін може призвести до збоїв у виробництві. Наразі компанія вже повернулася до стандартних горизонтів операційного планування – це 15 місяців.

Лідери компанії взяли на себе відповідальність не лише за досягнення бізнес-цілей, а й за психологічний стан підлеглих. Слід було дати колегам час подбати про безпеку власну та родин, але водночас бути прикладом: залишатися на зв’язку, підтримувати та надихати.

Володимир Красотін

Оперативно вирішувалися також фінансові питання та взаємовідносини із партнерами – зміни умов відвантаження продуктів та в системі оплат, скорочення терміну відстрочки платежів, оперативне бюджетування. Величезна дебіторська заборгованість на ринку була значною проблемою в перші місяці війни.

Номенклатура випуску була адаптована до воєнних реалій: ампульне виробництво збільшили на 31%, випуск інфузійних розчинів – на 39% на кінець травня.

Частка госпітальних закупівель досягла 13% портфеля «Дарниці» в грошах в березні у порівнянні з 2,5-3% в січні-лютому. У підсумку I півріччя «госпіталь» становив 7% бізнесу.

Пріоритетом стали лікарські засоби для захисту від радіаційної та хімічної небезпеки, які були не актуальними в мирні часи. Так, під час війни компанія виготовила 3,2 млн доз препарату проти хімічної загрози – це три річних довоєнних об’єми. В найкоротші терміни було зареєстровано новий препарат йодиду калію для захисту у разі радіаційної загрози. Наразі вже виготовлено 8,2 млн його доз, 5,25 млн з яких передано на потреби МОЗ безоплатно.

Найбільша проблема виникла із логістикою, на початку війни з нею стикалися всі. Щоб забезпечити безперебійне постачання ліків, «Дарниця», наприклад, відкрила вакансії водіїв вантажівок та відшукала транспорт, який відповідає технічним вимогам для перевезення лікарських засобів, і деякі перевезення забезпечувала власними силами. На сьогодні логістика майже налагоджена. До того ж відновилася робота поштових операторів і логістичних компаній.

Наступна проблема – сировина, бо фарма – імпортозалежна галузь у цьому плані. Із сировиною виникали логістичні проблеми, валютний фактор також негативно впливав на ціну. Але «Дарниця» підготувала певний запас сировини у січні-лютому, що дозволило не зупиняти виробництво, а вже у квітні повернутися на довоєнний рівень виробництва.

ІТ до і після 24.02

Компанія розпочала автоматизацію та діджиталізацію бізнес-процесів ще кілька років тому, тож загалом була готова до викликів, що постали з початком повномасштабного вторгнення рф.

Основний фокус роботи ІТ-департаменту був зосереджений на підтримці співробітників, що роз’їхалися та потребували облаштування віддаленого робочого місця. Щоб оперативно реагувати на проблеми, запустили нову службу підтримки (service desk) для працівників, включаючи всі можливі канали зв'язку (чат-бот, внутрішній call-центр тощо). Це забезпечило ІТ-підтримку команди незалежно від часу доби та наявних ресурсів.

Пріоритетними задачами в перші дні були: допомога співробітникам компанії в облаштуванні віддаленого робочого місця; посилення пропускної здатності та стабільності мереж; посилення ІТ-безпеки.

IT, що допомагають

Серед найбільш актуальних в сучасних умовах виявились довоєнні проєкти, що були націлені на покращення комунікації всередині команди. Внутрішня соціальна мережа Workplace від Facebook стала незамінним інструментом комунікації під час війни, як з погляду підтримки морального духу співробітників, так і швидкого апдейту щодо діяльності бізнесу. Teams від Microsoft відіграв важливу роль у підтримці бізнес-комунікацій: в питаннях організації зустрічей та швидкого обміну інформацією.

Крім того, завдяки колосальній роботі, проведеній до початку війни щодо покращення серверних потужностей та впровадження сервісів віддаленого доступу, компанія витримала повний перехід офісних співробітників на віддалену роботу у перші місяці війни.

Нарешті, це ІТ-безпека. Більше третини робочого часу ІТ-департаменту була присвячена сервісам ІТ-безпеки, а також бекапуванню, резервуванню та дублюванню бізнес-сервісів.

Проте деякі питання, такі як проблеми віддаленого доступу, потребували надшвидких рішень та підтримки партнерів. Але, на щастя, глобальні партнери підтримали український бізнес на 100%. Такі компанії, як SAP, Microsoft, Check Point допомагали розв’язувати проблеми 24/7 та щобільше надавали свої продукти та обслуговування на безоплатній основі.

Хмарні рішення працюють в компанії з 2020 року. Успішно інтегрувавши інструменти спільної роботи разом з упровадженням Office 365 в усій компанії, «Дарниця» здійснила повномасштабну міграцію системи SAP в хмару Azure. Тож, міграції зв’язаної з війною не було. Відбувалися процеси резервування та дублювання виробничих сервісів, яких не було на той час у хмарі.

Справ з російськими ІТ-постачальниками програмного забезпечення «Дарниця» на початок війни не мала.

Персонал

Необхідності у скороченні ІТ-персоналу не було. Навпаки виникла потреба у його збільшенні, у зв’язку з масштабом роботи по підтримці операційної діяльності компанії. Взагалі компанія не скорочувала співробітників по всіх підрозділах і не зменшувала заробітні плати. Навіть відкривалися додаткові вакансії, наприклад, хіміків та працівників виробництва.

«Деякі співробітники, включно з директором ІТ-департаменту, прийняли рішення боронити країну зі зброєю в руках, ми надзвичайно пишаємося ними. В компанії працює внутрішня ініціатива «Ми разом», в рамках якої співробітники активно допомагають нашим героям. Вже вдалося відправили на фронт амуніцію, дрон, планшет та наразі всім колективом збираємо на авто», – розповідає Володимир Красотін, директор департаменту цифрової трансформації фармацевтичної компанії «Дарниця».

Поточні проєкти

Треба зазначити, що всі глобальні ІТ-проєкти наразі тривають.

Щодо специфічних проєктів, то «Дарниця» в березні запустила всеукраїнський контакт-центр з пошуку ліків, щоб допомагати українцям знайти ліки будь-якого виробника по всім відкритим аптекам України. На початку війни цей запит від суспільства дійсно був шалений. Це рішення було реалізовано ІТ на наявних системах IP-телефонії та з використанням інформації, що зберігається в нашому сховищі даних.

Наступним проєктом стала розробка онлайн-платформи зворотного зв’язку по ліках для громадських та волонтерських організацій.

Безперечно підтримка виробництва потребувала негайного відгуку. У зв’язку з важкими умовами роботи на виробництві (повітряні тривоги, обмежена кількість персоналу, комендантська година, розконсервування додаткових ліній) виникла потреба у підтримці ІТ. Багато процесів, які досі виконували працівники виробництва підхопила ІТ-служба віддалено: проводка замовлень та накладних, оформлення документів для складу, виробництва і т.д.

IT-безпека

Після початку повномасштабного вторгнення посилили відеонагляд за периметром, додали сервіси, щоб покращили моніторинг та реагування на інциденти з ІТ-безпеки. Швидкими темпами допрацьовувалися система сповіщення та алгоритм реагування на інциденти.

Кібератак на «Дарницю» не було, але у зв’язку з посиленням контролю за ІТ-інцидентами природно збільшилася кількість відстежуваних внутрішніх інцидентів.

Найскладнішим випробуванням було працювати в умовах 100% віддаленої роботи ІТ-відділу. Деякі процеси навіть потребували фізичного залучення людей із заводу, які виконували операції під відеонаглядом спеціалістів з ІТ.

Стратегія IT

Суттєвої зміни в ІТ-стратегії не відбулося, лише на час підвищеного навантаження ІТ-відділу в операційному обслуговуванні бізнесу глобальні проєкти були відтерміновані на другий квартал. Наразі компанія вже повернулася до їх реалізації.

«Підсумовуючи, варто зазначити, що після початку повномасштабного вторгнення рф основний фокус роботи ІТ-департаменту був зосереджений на підтримці продуктивності команди та віддаленій допомозі виробництву. Ми безмежно вдячні глобальним партнерам, таким як Microsoft, Check Point та SAP за підтримку. Наразі команда розв'язала операційні задачі й повернулася до реалізації глобальних проєктів, що були відтерміновані через війну», – зауважив Володимир Красотін.

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