IT-Enterprise впроваджує цифрову екосистему з управління продажами для Delta Sport

18 марта 2024 г., 17:35

0

Tweet

Компанія IT-Enterprise впроваджує цифрову екосистему для Delta Sport, офіційного постачальника в Україну спортивних товарів від Nike, Converse, Helly Hansen, Speedo. Ритейлер обрав IT-Enterprise для заміни наявних програмних продуктів і впорядкування процесів заради ефективного управління бізнесом. Завдання проєкту – цифровізація процесів продажу та управління складом, що дозволить оперативно працювати з партнерами та магазинами мережі.

На першому етапі впроваджено програмний продукт – робоче місце касира (Point of sales, POS) для оперативного виконання супровідних бізнес-процесів при здійсненні продажів. Фахівці IT-Enterprise в грудні 2023 року встановили POS у перших двох магазинах мережі Nike. Наразі команда тиражує програмне рішення на інші магазини.

На базі POS консолідовані усі задачі щодо здійснення операцій продажу, обміну, повернення товару, залучення різних видів оплат (готівка, сертифікати тощо). Доступні опції під'єднання обладнання (сканер штрих-кодів, ваги, РРО, POS-термінал еквайрингу).

У програмі доступна опція відкладений чек. Вона вмикається в налаштуваннях POS і застосовується у разі коли покупець з якоїсь причини призупинив процес продажу. Касир може відкласти поточний чек і продовжувати обслуговувати покупців, що забезпечує оперативну роботу на касі.

На одному POS є можливість працювати з декількома касами та доступно підключення декількох POS-терміналів і інтернет-еквайрингу. Частиною проєкту запровадження сучасної екосистеми управління продажами в магазинах Delta Sport є забезпечення місць продажу оновленими програмним реєстраторами розрахункових операцій (пРРО).

Також на базі єдиної no-code/low-code платформи IT-Enterprise впроваджені програмні продукти POS і пРРО бесшовно інтегруються з ERP та CRM-системами, також з системою управління складом матеріалів (WMS), що відкриває перед Delta Sport широкі можливості з управління продажами, оптимізації, формування консолідованих звітів за вибрані періоди часу.

Важливим кроком створення екосистеми з управління продажами для Delta Sport є масштабна цифровізація складських процесів. Проєкт WMS охоплює усі процеси – від роботи комерційного відділу до відвантаження продукції гуртовим замовникам з фізичного складу.

Delta Sport – українська ритейл компанія, заснована у 1998 році. За свою 25-річну історію керувала понад двадцятьма брендами. Сьогодні Delta Sport представлена понад 40 магазинів власної роздрібної мережі сегмента спорт і фешн в Україні та Польщі, здійснює дистрибуцію Nike, Converse, Helly Hansen, Speedo у 10 країнах.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365