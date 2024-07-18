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IT-Enterprise допомагає молоді опанувати використання AI у сфері оборони

18 июля 2024 г., 12:35
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IT-Enterprise допомагає молоді опанувати використання штучного інтелекту у сфері оборони

Компанія IT-Enterprise спільно з партнерами підтримала Літню школу AI-2024 – AI for Defence: Drones, Security, and Disinformation. До заходу долучилися понад 600 учасників з різних куточків України, серед яких молоді талановиті інженери та інноватори, які здатні створити ефективні технології, що допоможуть зберегти життя тисячам українським захисникам.

Учасники у межах школи відвідували лекції, майстер-класи та практичні заняття, в ході яких навчалися застосовувати штучний інтелект у сфері оборони, розробляли інноваційні рішення для захисту країни.

Лекторами на цьому заході виступили провідні експерти з бізнесу, освіти та державного сектору. Студенти вивчили технології автоматичного наведення безпілотників, розробили способи маскування їх від радарів, отримали практичні знання, як зібрати FPV-дрони. Також вивчили як інтегрувати штучний інтелект в роботів, щоб ефективно виконувати бойові завдання. Окремий напрям школи – боротьба з дезінформацією та ворожими ІПСО.

Фінальним етапом заходу стало проведення Хакатону, де студенти могли демонструвати свої власні оборонні технології. Серед них був робот-камікадзе, система для збивання ворожих дронів, браслет з голосовим АІ-помічником для надання медичної допомоги у бойових умовах та інші рішення.

Літня школа організована Мінцифрою спільно з КПІ ім. Ігоря Сікорського, Львівською політехнікою, ХНУРЕ у співпраці з Кіберполіцією, OSINT-агенцією Molfar і компаніями Osavul та IT-Enterprise.

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