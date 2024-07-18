Counterpoint прогнозує, що у 2027 році ПК на базі Arm займуть понад 25% ринку

18 июля 2024 г., 11:45

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Згідно з попередніми даними Counterpoint, у другому кварталі 2024 року світові поставки ПК зросли на 3,1% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і досягли 62,5 млн одиниць. Це стало другим поспіль квартальним зростанням поставок. Зростання, яке було зумовлене помірним циклом заміни та відмовою від дешевих комп’ютерів, підкреслює подальший імпульс відновлення світового ринку ПК у 2024 році. Комп’ютери зі штучним інтелектом залишаються найпопулярнішою темою в комп’ютерній індустрії. Ноутбуки на платформі Snapdragon X від Qualcomm почали запускати першу хвилю буму ноутбуків зі штучним інтелектом. Майбутні AMD Ryzen AI 300 та Intel Lunar Lake у другій половині третього кварталу 2024 року ще більше сприятимуть зростанню популярності комп’ютерів зі штучним інтелектом.

Незважаючи на затишшя попиту в Китаї, Lenovo залишилася лідером серед постачальників ПК, вийшовши з червневого кварталу з часткою ринку 23,6% і зростанням поставок на ~4% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Показники HP і Dell були відносно стабільними в цьому кварталі, що було підтримано відновленням замовлень у Північній Америці. У другому кварталі 2024 року частка ринку HP становила 21%, а Dell - 16%.

Apple в останньому кварталі залишалася з часткою ринку 8,5%. Компанія очікує на запуск наступного покоління MacBook на базі M4, щоб відновити динаміку поставок наприкінці 2024 року.

Загалом, аналітики бачать, що рейтинги та частки брендів у другому кварталі 2024 року не змінилися.

Ноутбуки зі штучним інтелектом розширять ринок ПК зі штучним інтелектом у другому півріччі 2024 року, особливо завдяки стрімкому зростанню продажів пристроїв зі штучним інтелектом Windows on Arm наприкінці другого кварталу. Ці рішення на базі Qualcomm Snapdragon мають кращу ефективність роботи від батареї, ніж домінуючий табір x86. У Counterpoint вважають, що партнерство MediaTek і NVIDIA в області ноутбуків наступного покоління на базі Arm AI також стане ще одним фактором, який сприятиме збільшенню частки ринку Arm PC в 2025-2026 роках за рахунок вендорів x86. Прогнозується, що в 2027 році ПК на базі архітектури Arm займуть понад 25% ринку.

Коментуючи розвиток ПК зі штучним інтелектом, старший аналітик Вільям Лі (William Li) зазначив: «Друга половина 2024 року стане полем битви для ПК зі штучним інтелектом. Вендори прокладають шлях до розповсюдження АІ-комп’ютерів і появи абсолютно нового технологічного покоління. Однак, зважаючи на вищу ціну продажу комп’ютерів зі штучним інтелектом, ми вважаємо, що корпоративний попит випереджатиме споживчий сектор. Хоча ми можемо не побачити найшвидшого впровадження комп’ютерів зі штучним інтелектом у перший рік їхнього існування. У міру того, як буде розроблятися і застосовуватися більше варіантів використання АІ і рішень для ПК, ми побачимо, що в майбутньому їх впровадження прискориться. Завдяки попиту на ПК зі штучним інтелектом і циклу заміни після COVID-19 ми підтверджуємо нашу думку про зростання поставок ПК на ~3% у 2024 році».

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