Infinidat представила систему захисту кіберсховищ для зниження загроз здирництва та шкідливого ПЗ

18 июля 2024 г., 13:25

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Компанія NWU, офіційний дистрибьютор рішень Infinidat, повідомила, що вендор представив нове автоматизоване рішення для забезпечення стійкості та відновлення кіберпростору.

Як заявляється, нове рішення має на меті здійснити революцію в тому, як підприємства можуть мінімізувати наслідки атак із використанням шкідливих програм і програм-вимагачів.

Infinidat InfiniSafe Automated Cyber Protection (ACP) - це перше у своєму роді інтеграційне рішення в галузі кібербезпеки, призначене для скорочення вікна загроз кібератак, як-от вимагачі. Складні кібератаки, включно з новими зловісними формами атак, керованих штучним інтелектом, все частіше націлюються на інфраструктуру зберігання даних підприємств.



Новіа система Infinidat дає змогу підприємствам інтегруватися зі своїми операційними центрами безпеки (SOC), системами управління інформацією та подіями безпеки (SIEM), програмними додатками кібербезпеки Security Orchestration, Automation, and Response (SOAR), а також простими функціями syslog для менш складних середовищ. Інцидент або подія, пов'язана з безпекою, спричиняє негайне автоматичне створення незмінних знімків даних, що дає змогу захистити блокові томи та/або файлові системи InfiniBox і InfiniBox SSA і забезпечити практично миттєве кібервідновлення.



«Злиття кібербезпеки та інфраструктури даних змушує ІТ-директорів, директорів зі зв'язків із громадськістю та керівників ІТ-відділів переосмислити способи захисту корпоративних систем зберігання даних у гібридних багатокмарних розгортаннях у світлі дедалі частіших кібератак. Підприємствам потрібні проактивні стратегії, безшовна інтеграція між ІТ-доменами та найсучасніші автоматизовані технології, щоб випередити кіберзагрози», - заявив Ерік Херцог (Eric Herzog), директор з інформаційних технологій компанії Infinidat.



«Infinidat зайняла унікальну провідну позицію як єдиний постачальник систем зберігання даних, що пропонує автоматизоване рішення для кіберзахисту корпоративних систем зберігання даних, яке легко інтегрується з програмними додатками для забезпечення кібербезпеки, - зазначає Кріс Еванс (Chris Evans), головний аналітик Architecting IT. - Нещодавно випущений компанією Infinidat автоматизований кіберзахист InfiniSafe, що легко інтегрується з SIEM, SOAR або центрами операцій безпеки, - це саме те, що потрібно підприємствам, щоб включити корпоративні системи зберігання даних у комплексний підхід до боротьби з кіберзагрозами».



Нова функція Infinidat InfiniSafe ACP організовує автоматичне створення незмінних знімків даних зі швидкістю обчислень, щоб випередити кібератаки, рішуче присікаючи поширення пошкоджених даних.



Кріс Еванс додав: «Ця технологія проактивного кіберзахисту надзвичайно цінна, оскільки дає змогу негайно робити незмінні знімки даних за перших ознак потенційної кібератаки. Це значний крок уперед у забезпеченні стійкості та відновлення корпоративних кіберсховищ, які є невіддільною частиною стратегії кібербезпеки підприємства». ACP підвищує загальну кіберстійкість підприємства, скорочуючи вікно загроз і мінімізуючи вплив кібератак на корпоративні середовища зберігання даних».



Виробник підкреслює, що автоматизований кіберзахист InfiniSafe - одна з найбільших інновацій року в галузі кібербезпеки, оскільки він розкриває весь потенціал системи безпеки підприємства і дає змогу максимально ефективно використовувати інвестиції, зроблені підприємством у захист бізнесу. Підключаючись до наявних механізмів безпеки та безперервного моніторингу, InfiniSafe ACP усуває розрив між корпоративними системами зберігання та стратегіями кібербезпеки, що може змінити уявлення ІТ-директорів і CISO про корпоративні інфраструктури даних.



Лідери в галузі інформаційних технологій вважають, що здатність автоматизувати команди моментального знімка даних і шляхи передавання даних має вирішальне значення для раннього виявлення та безболісного кібервідновлення, що зводить до мінімуму наслідки навіть найжорстокіших і найоманливіших кібератак зловмисників. Служба безпеки підприємства може пропустити всю інформацію, отриману під час операцій із забезпечення безпеки, через інтелектуальну сітку корпоративного сховища для створення найчутливіших тригерів, які часто не беруть до уваги наявні технології та методи».



Рішення InfiniSafe Automated Cyber Protection є останнім у низці можливостей кібербезпеки, які компанія Infinidat представила для зміцнення корпоративних систем зберігання даних перед обличчям постійної загрози цунамі кібератак.

Компанія Infinidat також представила наступні розширення своїх сучасних кіберстійких можливостей.



InfiniSafe Cyber Detection for VMware - доступ до можливостей InfiniSafe з протидії кібератакам розширено для середовищ VMware. За допомогою цієї функції кібернетичного виявлення можна легко визначити наслідки кібератаки та за допомогою штучного інтелекту і машинного навчання визначити, чи піддалося сховище даних VMware і віртуальні машини, що входять до нього, загрозі, з високим ступенем деталізації.



InfiniSafe Cyber Detection for InfiniGuard - функція виявлення кіберзагроз буде розширена на спеціально розроблений пристрій резервного копіювання InfiniGuard, щоб допомогти підприємствам протистояти кібератакам і швидко відновлюватися після них. Ця перевірена можливість забезпечує високоінтелектуальне сканування та індексування для виявлення ознак кіберзагроз у середовищах резервного копіювання, допомагаючи забезпечити цілісність даних. Удосконалена версія буде доступна в другому півріччі 2024 року.

Заявлено, що, як лідер у галузі кіберстійких систем зберігання даних, компанія Infinidat два роки тому вперше представила свою програмну платформу InfiniSafe з набором функцій кібербезпеки. Це рішення отримало безліч нагород і було перевірено великими світовими підприємствами. Комплексні можливості технології InfiniSafe щодо забезпечення кіберстійкості підвищують здатність підприємства боротися і захищатися від постійно наростальних кібератак і витоків даних завдяки унікальному поєднанню незмінних моментальних знімків, логічних повітряних заслінок, огороджених / ізольованих мереж і практично миттєвого відновлення даних в єдиній високопродуктивній платформі.

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