IPTV от Vega современная альтернатива после кодирования спутниковых телеканалов 

14 января 2020 г., 16:34

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С 20 января 2020 года сигнал украинских спутниковых телеканалов будет закодирован. Это значит, что посмотреть любимые программы и шоу ведущих украинских телеканалов через тарелку и не платить за это больше не получится. Более чем 4 миллиона украинский, которые на данный момент пользуются бесплатным спутниковым телевидением, должны будут выбрать другой способ получения TV-контента, чтобы продолжать наслаждаться интересными телепрограммами.

Что делать, чтобы не остаться без любимых TV-шоу, фильмов и сериалов?

Выгодная и логическая альтернатива для телезрителей, активно пользующихся интернетом – современное IPTV, которое предлагают украинские провайдеры. Одна из ключевых преимуществ IP-телевидения, его действительный прицел на будущее – интерактивность. Это открыло широкие возможности для поклонников ТВ. Например, вы можете в любой момент поставить просмотр на паузу, перемотать любимую передачу или просмотреть ее в удобное время. Кроме этого пользователям, в составе соответствующих пакетов услуг, предоставляется доступ к легальной видеотеке, где собран и постоянно обновляется интересный контент. Среди других преимуществ IPTV – возможность смотреть на нескольких устройствах одновременно. Просматривать любимые фильмы и шоу можно не только перед телевизором, но и через компьютер, ноутбук, планшет, или просто – со своего смартфона!

Что для этого нужно рассказывает Юрий Швец, коммерческий директор Национального телеком-оператора Vega:

«Главное – качественный интернет. IPTV требует стабильной пропускной способности канала, чтобы доставить полноценный сигнал к устройству зрителя, особенно это важно для просмотра телепрограмм в формате Full HD. Наши клиенты, которые получают интернет по оптическим технологиям, легко и быстро могут подключить IPTV от Vega, заказав услугу на vega.ua. Владельцы телевизоров с функцией Smart TV, могут смотреть Vega TV без дополнительного оборудования. Нужно просто настроить свой телевизор соответствующим образом. На нашем сайте есть Инструкция настройки. Если же телевизор не имеет функции Smart TV подключение возможно через TV-приставку – медиаплеер, который воспроизводит все актуальные аудио- и видеоформаты, и современные опции интерактивного телевидения. В частности, программный гид, выбор аудиодорожки и много других полезных функций. Сейчас мы предлагаем своим клиентам приставки в аренду всего за 1 грн / месяц».

Основные телевизионные каналы заблаговременно информируют зрителей о кодировании. Обычно это выглядит, как периодические перерывы сигнала во время которых на экране появляется сообщение о кодировании.

Всего будет закодировано 23 телеканала четырех крупнейших медиа-групп Украины:

• 1 + 1 media: 1 + 1, 2 + 2, ТЕТ, Плюсплюс, УНИАН, Бигуди;

• StarLightMedia: СТБ, ICTV, Новый канал, М1, М2, Вот;

• Inter Media Group: Интер, НТН, К1, К2, Мега, Пиксель, Zoom, Enter-фильм;

• Медиа группа Украина: ТРК Украина, НЛО ТВ, Индиго, Эскулап ТВ.

Не ждите пока исчезнет картинка. Проверьте возможность подключения интерактивного телевидения и наслаждайтесь просмотром лучших фильмов, сериалов и шоу в отличном качестве!

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