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nPerf назвала Vodafone лідером 2024 року з якості послуг фіксованого інтернету в Україні

21 января 2025 г., 13:54
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Згідно з дослідженням французької компанії nPerf, яка є одним з лідерів тестування телекомунікаційних мереж щодо швидкості та якості інтернет-доступу, Домашній інтернет від Vodafone названо кращим фіксованим зв’язком в Україні за 2024 рік.

За даними звіту nPerf національний телеком-оператор Vega, що входить до групи компаній Vodafone Україна, отримав високі оцінки за кількома ключовими показниками вимірювань, і очолив рейтинг якості фіксованого інтернету в Україні за 2024 рік з загальним балом в – 126770 пунктів.

Дослідження базується на майже 80 тис. тестів, виконаних користувачами в реальних умовах через спеціальний додаток nPerf на Android і iOS, а також через вебсайти компанії та партнерів. Оцінка включає результати тестів швидкості завантаження і вивантаження, затримки, вебсерфінгу і переглядів потокового відео.

Vega стала першою за середніми показниками швидкості завантаження (210,48 Мбіт/с) та вивантаження даних (206,91 Мбіт/с), а також отримала кращі результати у тестах перегляду вебсторінок (72,44%) та відео (87,61%).

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