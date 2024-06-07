Vodafone забезпечить інтернет-сервіси GPON впродовж 72 годин за відключення електропостачання

7 июня 2024 г., 15:25

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За заявою Vodafone, компанія повністю укомплектувала операторське обладнання мережі GPON альтернативними джерелами живлення, що забезпечить роботу сервісів 72 години.

Щоб підтримати українців у складні економічні часи та допомогти обрати стабільний енергонезалежний зв’язок, оператор пропонує користувачам протестувати енергоефективний домашній інтернет, який працює навіть, коли у будинку немає світла.



У межах акції «Спробуй Гігабіт», усі абоненти, які замовлять підключення до Vodafone Gigabit Net у червні 2024 року, отримають перші 30 днів користування без абонплати. Пропозиція дозволить новим абонентам перевірити можливості та відчути всі переваги високошвидкісного інтернет-доступу.



«Через постійні пошкодження російським агресором енергетичної інфраструктури Україна знову в умовах віялових відключень. Мешканці багатьох міст вже відчули, як важко працювати, навчатись, слідкувати за ситуацією в країні чи бути на зв’язку з рідними без стабільного інтернету. Маємо позитивний досвід роботи сервісів на резервному живленні під час тривалих блекаутів, зокрема, у Харкові, Дніпрі й Одесі та позитивні відгуки про сталість мережі від абонентів в усіх містах присутності. – зазначив Сергій Скрипніков, генеральний директор телеком-оператора Vega, компанії, яка відповідає за напрямок фіксованого зв’язку у Vodafone Україна. – Саме тому Vodafone надає можливість користувачам протестувати роботу сервісу під час відключень, щоб кожен на власному досвіді зміг перевірити якість послуг. Навіть у пікові місяці навантаження ми отримували найвищий індекс споживчої лояльності та готовності рекомендувати послуги компанії (NPS), тому впевнено пропонуємо своїм клієнтам тестовий період».



Послуга доступна у Києві, Одесі, Львові, Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Миколаєві, Івано-Франківську, Вишневому та Чорноморську. Перевірити можливість підключення можна на мапі інтернету під час знеструмлень. Після закінчення акційного періоду діятиме базова вартість у тарифі.



Для користування швидкісним оптичним інтернетом необхідно обов’язково встановити абонентський термінал. Vodafone забезпечує цим обладнанням своїх клієнтів без будь-якої додаткової плати.



Нагадаємо, завдяки надійності та пропускній спроможності GPON (гігабітна пасивна оптична мережа), забезпечує швидкість до 1 Гбіт/с. Надалі вона легко модернізується у XGS-PON, яка дозволяє збільшити швидкість передачі даних вже до 10 Гбіт/с.



Енергоефективною технологія є завдяки відсутності між операторським обладнанням і користувачем активних елементів, які потребують живлення, тож набагато легше забезпечити все устаткування альтернативними джерелами. Клієнтське обладнання встановлюється безпосередньо у квартирі і якщо абонент заживить своє, а оператор – своє, інтернет буде навіть під час відключення електропостачання.

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