14 сентября 2021 г., 14:05

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Національний телеком-оператор Vega, який увійшов до складу групи Vodafone Україна, проінформував про назначення нового керівника.



Новим генеральним директором Vega призначений Сергій Скрипніков. Він замінив на посаді Мурата Чинара, який обіймав посаду СЕО з 2015 року. Як повідомляється, Сергій має успішний досвід роботи на керівних посадах у телекомунікаційних компаніях і пройшов кар’єрний шлях від начальника відділу до заступника генерального директора Vodafone.



«У Vega починається нова сторінка життя. Ми писатимемо її разом, дотримуючись наших спільних цінностей та пріоритетів. Ми продовжимо розвивати ключові напрямки бізнесу компанії, зосередивши спільні зусилля на сучасних технологіях фіксованого зв’язку, покриття якого Vega вже почала активно розширювати. У синергії з одним з найбільших операторів мобільного зв’язку ми вийдемо на ринок консолідованих послуг, які так потребують сьогоднішні користувачі. Я впевнений, що з командою професіоналів, яка має досвід у наданні якісних телеком-послуг, та підтримкою Vodafone, ми зможемо реалізувати усі плани», - прокоментував Сергій Скрипніков.



Також повідомляється, що разом з генеральним, до команди Vega приєднається новий фінансовий директор – Олександр Магдик, який управлятиме фінансами замість Андрія Молибоги.

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