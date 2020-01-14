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Монитор Philips 243B9 оснащен док-станцией USB-C

14 января 2020 г., 16:55
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Монитор Philips 243B9 оснащен док-станцией USB-C

Компания MMD, обладатель прав на бренд Philips Monitors, представила ЖК-монитор Philips 243B9. Новинка оснащена IPS-матрицей с диагональю 24 дюйма (60,5 см) и разрешением Full HD, а также док-станцией USB-C с высокоскоростным интерфейсом USB 3.2. Комфорт для пользователя и снижение воздействия на окружающую среду призваны обеспечить регулируемая подставка SmartErgo, энергосберегающий датчик PowerSensor и на 100% перерабатываемая упаковка.

При разработке монитора Philips 243B9 особое внимание уделялось простоте и удобству использования. Поэтому устройство оснащено док-станцией USB-C с подачей питания. Монитор также поддерживает стандарт HDMI.

Реализованный в мониторе Philips 243B9 режим LowBlue нацелен на снижение нагрузки на глаза. Дополнительно, Philips 243B9 оборудован регулируемой эргономичной подставкой SmartErgo и встроенным управлением кабелями.

Встроенный датчик PowerSensor автоматически определяет, находится ли пользователь перед устройством, и соответствующим образом регулирует яркость монитора для увеличения срока его службы и экономии энергии до 80%, в то время как «нулевой» выключатель обеспечивает полное отсутствие энергопотребления.

Сообщается, что монитор Philips 243B9 появится в продаже в январе 2020 года по ориентировочной цене 5599 грн.


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