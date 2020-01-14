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AMD представила мобильные процессоры Ryzen 4000 и настольные Ryzen Threadripper 3990X

14 января 2020 г., 16:19
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AMD представила мобильные процессоры Ryzen 4000 и настольные Ryzen Threadripper 3990X

Компания AMD на выставке CES 2020 продемонстрировала восьмиядерные процессоры для сверхтонких ноутбуков, которые стали частью семейства мобильных процессоров AMD Ryzen 4000 серии на базе архитектуры «Zen 2», выпускаемые по 7 нм техпроцессу. Новинка относится к третьему поколению процессоров AMD Ryzen Mobile. Также компания анонсировала семейство мобильных процессоров AMD Athlon 3000 серии на базе архитектуры «Zen». Первые ноутбуки на базе процессоров серий AMD Ryzen 4000 и Athlon 3000 были выпущены Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo и другими поставщиками ПК и ожидаются на рынке начиная с первого квартала 2020 г. Заявлено, что ещё больше систем на базе решений AMD от глобальных OEM-партнеров будет выпущено в течение 2020 года.

Мобильные процессоры AMD Ryzen 4000 U-серии содержат до 8 ядер и 16 потоков и ориентированы на ультратонкие ноутбуки с конфигурируемым TDP 15 Вт . Тогда как мобильные процессоры AMD Ryzen 4000 H серии нацелены на тонкие и лёгкие ноутбуки с настраиваемым TDP 45 Вт.

AMD представила мобильные процессоры Ryzen 4000 и настольные Ryzen Threadripper 3990X

Для процессора AMD Ryzen 7 4800U заявлено:

  • До 4% более высокую одноядерную производительность и до 90% более высокую многоядерную производительность по сравнению с конкурентными решениями;

  • До 18% более высокую производительность графики по сравнению с конкурентными решениями.

Новый процессор AMD Ryzen 7 4800H предлагает:

  • До 5% более высокую одноядерную производительность и до 46% более высокую многоядерную производительность по сравнению с конкурентными решениями;

  • До 25% более быстрое кодирование видео в разрешении 4K с помощью Adobe Premier по сравнению с конкурентными решениями;

  • До 39% более высокую производительность при моделировании физической среды геймплея по сравнению с конкурентными решениями.

Компания AMD также поделилась подробностями технологии AMD SmartShift, позволяющей улучшать вычислительную производительность с использованием мобильных процессоров Ryzen 4000, графики Radeon и новейшей версии драйвера AMD Radeon Software Adrenalin 2020. Благодаря этой технологии пользователи могут эффективно оптимизировать производительность по мере необходимости. AMD SmartShift предлагает динамическое переключение мощности между процессором Ryzen и графикой Radeon, плавно повышая игровую производительность на 10% и производительность создания контента на 12% .

Компания AMD также выпустила AMD Ryzen Threadripper 3990X, заявленный как первый в мире 64-ядерный процессор для настольных ПК. Новинка станет доступна у глобальных ритейлеров и системных интеграторов, начиная с 7 февраля 2020 года.

AMD представила мобильные процессоры Ryzen 4000 и настольные Ryzen Threadripper 3990X

Процессор AMD Ryzen Threadripper 3990X предлагается профессионалам в области создания цифрового контента, работающим с 3D-анимацией, эффектами VFX и видеокодеками 8K. Для новинки заявлено:

  • До 51% более высокую производительность по сравнению с лидирующим на сегодняшний день процессором Ryzen Threadripper 3970X при 3D-трассировке лучей с движком MAXON Cinema4D Renderer5;

  • 25,399 баллов в тесте Cinebench R20.065.

Новое семейство мобильных процессоров AMD Athlon 3000 серии расширяет сферу применения мощной архитектуры «Zen» для обычных ноутбуков и предоставляет покупателям ещё больше выбора. Athlon 3000 серии поддерживают современные технологии, такие как Windows Hello и Cortana, обеспечивают достаточную производительность для повседневной работы и стриминг в Full HD. Для новых процессоров заявлена до 86% более быстрая графика и до 51% более высокая производительность по сравнению с конкурентными решениями. Системы на базе Athlon 3000 серии от мировых OEM-производителей станут доступны в начале 2020 года.


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