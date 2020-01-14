AMD представила мобильные процессоры Ryzen 4000 и настольные Ryzen Threadripper 3990X

14 января 2020 г., 16:19

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Компания AMD на выставке CES 2020 продемонстрировала восьмиядерные процессоры для сверхтонких ноутбуков, которые стали частью семейства мобильных процессоров AMD Ryzen 4000 серии на базе архитектуры «Zen 2», выпускаемые по 7 нм техпроцессу. Новинка относится к третьему поколению процессоров AMD Ryzen Mobile. Также компания анонсировала семейство мобильных процессоров AMD Athlon 3000 серии на базе архитектуры «Zen». Первые ноутбуки на базе процессоров серий AMD Ryzen 4000 и Athlon 3000 были выпущены Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo и другими поставщиками ПК и ожидаются на рынке начиная с первого квартала 2020 г. Заявлено, что ещё больше систем на базе решений AMD от глобальных OEM-партнеров будет выпущено в течение 2020 года.

Мобильные процессоры AMD Ryzen 4000 U-серии содержат до 8 ядер и 16 потоков и ориентированы на ультратонкие ноутбуки с конфигурируемым TDP 15 Вт . Тогда как мобильные процессоры AMD Ryzen 4000 H серии нацелены на тонкие и лёгкие ноутбуки с настраиваемым TDP 45 Вт.

Для процессора AMD Ryzen 7 4800U заявлено:

До 4% более высокую одноядерную производительность и до 90% более высокую многоядерную производительность по сравнению с конкурентными решениями;

До 18% более высокую производительность графики по сравнению с конкурентными решениями.

Новый процессор AMD Ryzen 7 4800H предлагает:

До 5% более высокую одноядерную производительность и до 46% более высокую многоядерную производительность по сравнению с конкурентными решениями;

До 25% более быстрое кодирование видео в разрешении 4K с помощью Adobe Premier по сравнению с конкурентными решениями;

До 39% более высокую производительность при моделировании физической среды геймплея по сравнению с конкурентными решениями.

Компания AMD также поделилась подробностями технологии AMD SmartShift, позволяющей улучшать вычислительную производительность с использованием мобильных процессоров Ryzen 4000, графики Radeon и новейшей версии драйвера AMD Radeon Software Adrenalin 2020. Благодаря этой технологии пользователи могут эффективно оптимизировать производительность по мере необходимости. AMD SmartShift предлагает динамическое переключение мощности между процессором Ryzen и графикой Radeon, плавно повышая игровую производительность на 10% и производительность создания контента на 12% .

Компания AMD также выпустила AMD Ryzen Threadripper 3990X, заявленный как первый в мире 64-ядерный процессор для настольных ПК. Новинка станет доступна у глобальных ритейлеров и системных интеграторов, начиная с 7 февраля 2020 года.

Процессор AMD Ryzen Threadripper 3990X предлагается профессионалам в области создания цифрового контента, работающим с 3D-анимацией, эффектами VFX и видеокодеками 8K. Для новинки заявлено:

До 51% более высокую производительность по сравнению с лидирующим на сегодняшний день процессором Ryzen Threadripper 3970X при 3D-трассировке лучей с движком MAXON Cinema4D Renderer5;

25,399 баллов в тесте Cinebench R20.065.

Новое семейство мобильных процессоров AMD Athlon 3000 серии расширяет сферу применения мощной архитектуры «Zen» для обычных ноутбуков и предоставляет покупателям ещё больше выбора. Athlon 3000 серии поддерживают современные технологии, такие как Windows Hello и Cortana, обеспечивают достаточную производительность для повседневной работы и стриминг в Full HD. Для новых процессоров заявлена до 86% более быстрая графика и до 51% более высокая производительность по сравнению с конкурентными решениями. Системы на базе Athlon 3000 серии от мировых OEM-производителей станут доступны в начале 2020 года.

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