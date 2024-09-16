iPhone 16 - крок до ери інтелектуальних технологій Apple

16 сентября 2024 г., 13:25

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Counterpoint вважає, що загалом, iPhone 16 означає більше, ніж просто новий телефон для Apple. Це стратегічний крок у майбутнє, заснований на Apple Intelligence, який може змінити очікування споживачів і забезпечити домінування компанії на мобільному ринку.

Хоча iPhone 16 може похвалитися новими функціями, такими як модернізовані камери, краща продуктивність акумулятора та оновлення до Apple Silicon A18, справжня довгострокова перспектива полягає саме в інтеграції Apple Intelligence в усі нові моделі iPhone. Користувачі Apple у США зможуть скористатися такими функціями, як допоміжні засоби для творчої обробки текстів, розширений пошук контенту в зображеннях, генерація зображень, а також підготовка резюме електронних листів і сповіщень. Цей запуск може прокласти шлях до нової ери інновацій, починаючи з зміни способу взаємодії користувачів зі своїми iPhone, контентом і додатками за допомогою вдосконаленої платформи Siri, яка в майбутньому може поширитися на ширшу екосистему Apple.

Apple зараз стратегічно намагається стимулювати до оновлення користувачів iPhone 12. За даними сервісу Apple 360 від Counterpoint, велика база встановлених пристроїв iPhone 12, яка налічує близько 50 мільйонів, наближається до вікна оновлення. Під час заходу Apple підкреслила це, наголосивши на ключових відмінностях, таких як покращення продуктивності процесора на 60% та графічного блоку в 2 рази за допомогою чіпа A18 порівняно з iPhone 12. Покращення камери у всій новій лінійці (включаючи можливість знімати просторові зображення та відео) ще більше підкреслює апаратні зміни порівняно з iPhone чотирирічної давнини. Apple також звернулася до користувачів iPhone 12 і iPhone 12 Pro, які можуть отримати знижку в розмірі 800 і 1000 доларів відповідно за умови обміну своїх пристроїв у рамках акцій операторів на ринку США. І навпаки, кількість угод на Apple.com, які не стосуються операторів, зменшилася. Майже для всіх моделей N-1 і N-2 вартість обміну знизилася порівняно з початком продажів iPhone 15. Найбільше знизилася вартість трейд-ін моделі N-2 Pro - на 17% порівняно з минулим роком до $400.

Незважаючи на зусилля Apple, перше півріччя 2024 року було млявим. Рекордно низькі темпи оновлення в американських операторів у І та ІІ кв. свідчать про обережність споживчого ринку в країні. Це створює виклик для досягнення значного зростання у другому півріччі, навіть з урахуванням запуску iPhone 16. Орієнтовані на операторів акції trade-in демонструють, що оператори хочуть залучити більше продажів за допомогою власних акцій, ймовірно, намагаючись сприяти підвищенню темпів оновлення у другому півріччі після рекордно низьких показників у першому.

Хоча короткострокові перспективи можуть бути поміркованими, довгострокове бачення, схоже, зосереджене на інтеграції AI. У міру того, як GenAI дозріває в iPhone 16 і майбутніх ітераціях, Apple розраховує сприяти більш привабливому циклу оновлення для користувачів, що потенційно призведе до стійкого зростання в найближчі роки. Компанія також прокладає собі шлях у більш вертикальні сфери охорони здоров'я, такі як ринок слухових апаратів з новими Apple AirPods Pro 2 та сфера боротьби з апное уві сні з новими Apple Watch Series 10. Покращення загальних показників здоров'я добре вписується в план Apple Intelligence, оскільки Apple прагне допомогти своїм користувачам робити більше з власними даними.

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