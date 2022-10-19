Інвестиції в хмарні компанії впали на 42% в ІІ кв.

19 октября 2022 г., 14:45

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Як повідомляє Reuters, посилаючись на звіт венчурної компанії Accel, обсяг інвестицій в приватні хмарні обчислювальні компанії в Європі, Ізраїлі та США впав на 42% в третьому кварталі 2022 року, що вказує на те, що галузь знаходиться в розпалі «перезавантаження».



У той час як 51 розробник хмарного програмного забезпечення залучив кошти на суму понад 1 мільярд доларів в першому кварталі 2022 року, тільки три з них зробили це в третьому кварталі, показує дослідження Accel 2022 Euroscape.



Оцінка публічно зареєстрованих хмарних компаній також знизилася до 1,2 трлн дол. з 2,8 трлн дол. за останні 12 місяців, повідомляє Accel.



Дослідження показує, що впали інвестиції в хмари в таких різних компаніях, як Microsoft і Shopify, а також в таких областях, як аналіз даних, безпека і спільна робота.



Серед компаній, що надають програмне забезпечення як послугу (SaaS), американський виробник програмного забезпечення для аналізу даних Snowflake має найвищий мультиплікатор вартості підприємства до доходу протягом наступних 12 місяців. Минулого місяця, однак, мультиплікатор склав 20 проти 61 у вересні минулого року, як показав звіт.



«Після декількох вибухових років зростання очевидно, що зараз відбувається серйозне перезавантаження... Зростання процентних ставок і зростаюча інфляція призвели до скорочення оцінок вартості програмного забезпечення», підкреслив Філіп Боттері (Philippe Botteri), партнер Accel. - «Але ми твердо віримо, що сильні довгострокові тенденції, такі як перехід до хмарних технологій, будуть продовжувати рухати європейський та ізраїльський сегмент SaaS вперед».



Однак, міграція локальних програмних рішень в хмару не втратила обертів, і витрати на автоматизацію і цифрову трансформацію, ймовірно, зростуть до 2,8 трильйона доларів до 2025 року з 1,8 трильйона доларів цього року, відзначають в Accel.



Низька оцінка компаній також збільшує потенціал для злиттів і поглинань, при цьому обсяг таких угод з сегменти програмного забезпечення, ймовірно, досягне 101 мільярда доларів в річному обчисленні у 2022 р., йдеться в повідомленні.



За оцінками Accel, для покупки хмарних компаній доступно близько 770 млрд дол., з яких 440 млрд дол. готівки на балансах стратегічних інвесторів і 330 млрд дол. спеціальних заощаджень (dry powder) технологічно орієнтованих фондів прямих інвестицій.

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