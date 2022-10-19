VESA анонсувала стандарт DisplayPort 2.1

19 октября 2022 г., 13:35

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Організація Video Electronics Standards Association (VESA) оголосила про вихід стандарту DisplayPort 2.1, який має сумісність зі стандартом 2.0.



Нова версія стандарту концентрується на поліпшенні якості передавання як під час використання власного кабелю DisplayPort, так і в режимі DisplayPort Alt Mode (через USB-C) або тунелюванні через USB 4.



Стандарт забезпечує керування пропускною спроможністю DisplayPort, що може підняти ефективність роботи з пристроями, під'єднаними через USB 4.



Реалізована підтримка Display Stream Compression (DSC) і Panel Replay для стиснення даних без втрати якості. Це в поєднанні з керуванням пропускною спроможністю дасть змогу під'єднувати більше пристроїв через один порт USB 4.



Ще важливе - сертифіковані кабелі DisplayPort40 та DisplayPort80 тепер можуть мати довжину понад два й один метр відповідно без погіршення заявленої якості передавання - до 40 Гбіт/с та до 80 Гбіт/с відповідно.



DisplayPort 2.0, сумісний з USB4 VESA випустила ще наприкінці квітня 2020 року. Це дозволило передавати 8K-відеокартинку з частотою 60 Гц, одночасно забезпечуючи електроживлення підключених пристроїв.



Слід зазначити, що хоча DisplayPort 2.0 був представлений більш ніж два роки тому, моніторів з його підтримкою все ще нема на ринку.

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